VIDEO «No están haciendo ningún 60% de descuento», comerciantes responden a Luis Jonás Reyes #3Mar

Comerciantes de Iribarren acudieron en la mañana de este jueves 4 de marzo a las instalaciones de la Cámara Municipal para consignar un documento ante el organismo y pronunciarse sobre la reducción de la tarifa de aseo urbano, anunciada en las últimas horas por el alcalde del municipio Iribarren, por Luis Jonás Reyes.

Lutecia Viana, representante de los comerciantes, comentó a Elimpulso.com que en las discusiones que se realicen de manera oficial referentes al aseo urbano, pueden estar presentes las personas que tienen que ver directamente con este servicio. «En este caso, estamos los comerciantes, quienes son a los que se nos agravó la situación por unos montos exorbitantes en el costo del aseo urbano», puntualizó.

- Publicidad -

Asimismo, mencionó que su propuesta es que se realice una mesa técnica que esté conformada por personas de Fospuca, la alcaldía de Iribarren y los comerciantes del municipio.

Con respecto a la reducción de la tarifa anunciada por Luis Jonás Reyes, comentó: «No están haciendo ningún 60% de descuento porque esas cifras no sabemos de dónde salieron (…) no dilate más la mesa técnica señor alcalde».

Con pancartas en mano y reunidos frente a la sede de la cámara municipal, los comerciantes de Iribarren destacaron que el objetivo es llegar a un acuerdo que favorezca a todos los sectores, tanto al Estado, como a las industrias y los pequeños comercios.

«Esta es una situación pública, no puede hacerse en privado (…) queremos que esto beneficie a todos, no solo a un sector», recalcó Lutecia Viana.