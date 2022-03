PulsoEmpresarial Banplus celebra con éxitos sus 15 años haciendo país

Banplus Banco Universal celebró sus 15 años este 23 de febrero destacando que está a la vanguardia de la banca digital y afianzando su compromiso de brindar atención personalizada y soluciones financieras acordes a las necesidades del mercado nacional.

La institución bancaria, desde que se fundó en el año 2007, se ha caracterizado por la innovación en sus productos y servicios, basados en respuestas oportunas e inmediatas para sus clientes. Asimismo, la honestidad, compromiso, trabajo en equipo, calidad de servicio y superación han sido los valores corporativos que han guiado la gestión de sus colaboradores y le han ido posicionando como el Banco de preferencia de sus clientes.

Diego Ricol Freyre, Presidente Ejecutivo de Banplus, resaltó que “celebramos con mucho orgullo el aniversario número 15 de nuestro banco. En tan corto tiempo, hemos logrado ser pioneros e innovadores de productos de vanguardia, altamente competitivos. Esto es gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y a la confianza que nuestros clientes ponen en nosotros. Falta mucho por hacer, y por eso seguiremos desarrollando las mejores opciones para que todos los venezolanos, junto a Banplus, puedan seguir haciendo país”.

Durante su trayectoria, Banplus Banco Universal se ha enfocado en desarrollar productos tales como: Divisas Plus, la cuenta en divisas que protege el valor del dinero y que permite pagos en bolívares con cargo a la cuenta en divisas en dólares o euros, en cualquier comercio a nivel nacional a través de la Tarjeta de Débito Banplus y Pago Plus, el pago móvil interbancario de la institución. Se destaca además con el producto Incentivos Plus dirigido a las empresas y negocios para facilitarles el pago en divisas a sus colaboradores y relacionados por concepto de incentivos, honorarios, remuneraciones y reconocimientos especiales.

Por otro lado, como institución financiera socialmente responsable, promueve otra arista dirigida a la comunidad, colaborando con ONG como SenosAyuda, Fundación Contra la Parálisis Infantil, Fundación Alzheimer Venezuela, Sociedad Anticancerosa de Venezuela y Superatec para ayudarles a impulsar sus actividades en beneficio de la comunidad del país. En materia cultural es importante destacar el reciente Calendario Musical 2022: Grandes de la Música Venezolana, versión digital, el cual reúne y destaca cada mes a compositores y músicos del folklore venezolano a través de música y anécdotas.

De esta forma, la institución sigue trabajando de manera integral, asumiendo retos y brindando alternativas para acompañar a sus clientes en los momentos de la verdad y seguir haciendo país.