Wilmary Herrera de Gente Propone: Gas y electricidad son los servicios más deficientes en lo que va de la nueva gestión #7Mar

A consideración de la licenciada Wilmary Herrera, coordinadora de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Municipales Gente Propone, al cumplirse cien días de gestión local los servicios que se han prestado con mayor deficiencia son el suministro de gas doméstico y de electricidad y ello se evidencia en los testimonios de los propios habitantes de los sectores afectados.

Si bien Gente Propone se encarga de orientar a las comunidades en lo que tiene que ver con las competencias municipales y la manera de canalizar la atención a sus problemas, lamentablemente los mismos persisten porque no se concreta la solución de los mismos y de allí que las irregularidades continúen.

Al hacer un balance de lo que va del año 2022, destacó la coordinadora de Gente Propone que se observó que la venta y distribución de gas doméstico fue el servicio que se prestó de manera más irregular durante el mes de enero, situación que se hizo más marcada en las parroquias foráneas del municipio Iribarren (parroquias Agüedo Felipe Alvarado, Buena Vista y Juares).

Si bien las autoridades anuncian de manera rimbombante operativos de distribución y venta de cilindros de gas en diferentes sectores, hay casos como el de la población de Bobare donde se ven esas ventas de combustible doméstico en la calle dos o tres veces al año.

El difícil acceso al gas doméstico ha obligado a los habitantes de muchas comunidades y especialmente a los de los sectores más apartados a cocinar con leña, lo cual como es bien sabido trae problemas como enfermedades respiratorias y depredación del medio ambiente.

Gente Propone intenta crear el vínculo entre los representantes de las diferentes comunidades, pero como se diría coloquialmente «los atienden pero no les hacen caso» porque no se brindan soluciones inmediatas, en la mayoría de los casos a los planteamientos de los afectados y el problema del gas no escapa a esa situación.

En cuanto al suministro de energía eléctrica, apuntó la licenciada Wilmary Herrera que este servicio fue el más irregular durante el mes de febrero, toda vez que volvió el racionamiento y los llamados bajones de luz.

Dijo la coordinadora del proyecto Gente Propone, que durante el segundo mes de 2022 se han registrado en todo el ámbito del municipio Iribarren cortes de luz dos o tres veces por semana con duración de 4 horas o más. Por supuesto, ni el sector oficial ni Corpoelec dan explicaciones al respecto.

Al consultarle cuál es la situación en lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, señaló que este problema aún continúa y que fue uno de los más fuertes durante el año 2021.

Otras ONG como «Unidos por el Agua» monitorean constantemente lo que tiene que ver con el suministro del preciado líquido y en el suroeste de Barquisimeto llega una o dos veces a la semana por períodos de 4 o 5 horas al día.

Hay casos como el de la parroquia Agüedo Felipe Alvarado, donde solo el 15% de la población de Bobare recibe suministro de agua por tubería. El resto tiene que surtirse a través de camiones cisterna y pagar 2 dólares por pipa, cifra que muchas familias de escasos recursos no tienen cómo pagar.

Dijo, que si bien Gente Propone trata de llevar los problemas y necesidades de las comunidades a las diferentes instancias municipales (AMTT, EMICA, Abastecimiento, etc.), la poca disposición en la búsqueda de soluciones conlleva al desánimo de la ciudadanía y lamentablemente muchas veces «las cosas se quedan así».