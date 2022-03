OPINIÓN Mujeres, espacios conquistados #18Mar

El pasado ocho de marzo del 2022, tuve el honor de haber sido invitada a participar en un hermoso evento que fue organizado por la Dirección de cultura de la Universidad Nacional Abierta, bajo la dirección de Yetzabeth Pérez Anzola, quien de una manera muy gentil extendió su invitación a un grupo de escritoras larenses para que rindiéramos homenaje a todas las mujeres del mundo, en este día tan importante, en un evento que se denomino DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ESPACIOS CONQUISTADOS. El interesante grupo de mujeres escritoras con quien tuve el honor de compartir estuvo conformado por Magdiel Jiménez, Lorena Mujica, Cecilia Montilla María Auxiliadora Chirinos. Olga Mujica, Teresa Cardozo, Francia Ortiz, Daniela Montero, Ambar Azuaje y Carla Bodan, Macrina Ramirez y Mildred Cabral. Cada una, en un tiempo lleno de encanto y dentro de la magia entrelazada de la inspiración y de las letras, pudimos compartir el fruto de nuestra inspiración, dentro de nuestro tiempo de papel, como así lo llamo. Que importante es escribir y que hermosos es conocer el estilo y la dedicación de quienes amamos esta actividad que podemos compartir con otros, porque quien escribe se comunica y permanentemente se mantendrá en el tiempo y aquello que un día escribimos llegara a otros y será muy probablemente la inspiración de otros, por eso escribir siempre será una hermosa aventura dentro del universo de las letras, que será compartida en el tiempo por aquellos que llegaron a leer lo que un día pudimos y quisimos escribir, el fruto final de nuestra inspiración. Ese día tan importante el ocho de Marzo de 1908, recordamos la lucha que libraron aquellas valientes mujeres obreras, de la ciudad de Nueva York, en una textilera, quienes eran explotadas en cuanto al horario de trabajo y mala paga del patrono y un ocho de Marzo decidieron hacer una huelga, para exigir sueldo justo y salario justo y un voraz incendio que ocurrió en el lugar acabo con la vida de ciento veintinueve obreras de esa fábrica textil quienes agrupadas exigían sus mejoras en el ámbito laboral. Posteriormente Clara Zetkin integrante en Dinamarca del Sindicato Internacional de obreras de la confección, considero que en esa fecha se debía conmemorar el ocho de marzo como un día por la paz y el progreso social de todas las mujeres, desde esa fecha se conmemora el Dia de la Mujer en el mundo, acá en Venezuela se conmemora desde 1944 y en 1975, Las Naciones Unidas lo decreto como el Dia Internacional de la Mujer. Me toco, en mi intervención hablar sobre una histórica mujer, poco conocida por las mujeres, incluso por las abogadas, durante mi carrera de Derecho, nunca escuche hablar de ella, el personaje lo encontré leyendo historia y averiguando sobre la celebre Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano, que ocurrió en 1789. Esa mujer fue una histórica mujer francesa madre luchadora, política, escritora, filosofa y actriz, su verdadero nombre fue Marie Gouze, pero se le conoció como Olimpia de Gouges, había sido una ferviente luchadora con los grandes hombres de la revolución francesa, por los derechos que se iban a proclamar, pero al enterarse de que esos derechos se estaban ganando era para los hombres y los ciudadanos y no para las mujeres, se levantó contra aquella situación que considero desde todo punto de vista injusta, pues sostenía que las mujeres también teníamos derechos y que nuestros derechos tenían que ser reconocidos. En 1791 proclamo La Declaración de Los Derechos de la Mujer y de La Ciudadana y esa situación fue mal vista por sus compañeros de la revolución Robespierre y Marat, entre otros, quienes finalmente cuando ella se opuso a la ejecución del Rey Luis XVI y su familia fue llevada finalmente a la guillotina pues fue considerada como contraria y enemiga a la causa de la revolución y finalmente fue ejecutada. Pero su lucha no fue en vano. Esta valiente mujer quedo plasmada en el tiempo y para la historia, su valentía y arrojo, nos dio un lugar para que nuestros derechos fueran reconocidos y en nuestra legislación venezolana se hace referencia a esta importante mujer en la Ley de la mujer, llamada Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Mujeres, espacios conquistados, queda en nuestras manos el compromiso de seguir caminando en positivo hacia adelante y de continuar escribiendo para afianzar y darle forma a nuevos retos que nos lleven a la conquista de otros espacios que también nos inspiren en pro del avance y del beneficio social no solo de nuestro País sino del mundo entero.

Astrid Liscano de Raad