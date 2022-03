Asdrúbal Oliveros: Primer día de aplicación del IGTF generó confusión entre comercios y usuarios por desconocimiento #30Mar

Muchísima confusión se ha generado en el primer día de aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, tanto en los comercios que no tienen mucha idea de cómo es el proceso para el registro y cobro del tributo, como entre los usuarios porque hay muchas definiciones que son muy difusas o su interpretación está sujeta a diferentes elementos.

Esta primera apreciación la expresa el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien señala por ejemplo la figura de un nuevo sujeto pasivo especial, que es una nueva categoría, diferente al contribuyente especial que ya existía y con la cual la mayoría de las personas, sobre todo las que tienen negocios, están familiarizadas, este concepto es nuevo para la mayoría de la gente y mucha gente se está preguntando, ¿Bajo qué criterio yo soy sujeto pasivo especial?

“Luego tienes en la Ley diferentes tasas, todo el mundo habla del 3%, pero es esta realmente la tasa que le tienen que aplicar a mis operaciones, que es el segundo elemento de duda; el tercer elemento de duda es, para qué método de pago específico aplica, se habla de divisas, pero hay personas que pagan con una tarjeta internacional, también con el aplicativo Zelle, hay otros que pueden pagar por Tempal, hay una cantidad de elementos porque el sistema de pago en Venezuela esa muy complejo, tiene muchas fricciones, esto está pechando estos pagos que ya de por sí venían siendo caóticos y esto genera también un problema y por último, el otro gran elemento de duda, es la propia declaración del Impuesto, que ya aplica propiamente a los comercios, cobra el impuesto, pero como te lo de claro, sobre la factura, que la mayoría lo está haciendo, pero tengo que hacer declaración especial, cómo me lo va a cobrar el Seniat, como se va a cotejar, de manera que cuando no tienes claro estos cuatro elementos que generan dudas, entonces se genera una confusión, porque tu estas en el corazón de la actividad económica, que es pagar cosas y eso genera un caos”, dijo Oliveros.

Explicó que el 73% de los pagos en Venezuela se hacen con dólares, lo que quiere decir que la mayoría de las cosas que se pagan en el país tienen que ser pechadas por el impuesto.

Estima Oliveros que la premura en la entrada en vigencia del IGTF, más que recaudar es el estimular, el volver al uso del bolívar, lograr que buena parte de los dólares que están circulando entren al sistema financiero y de alguna manera se formalizan, indicando que de acuerdo con los estudios de Ecoanalítica de todo el volumen de divisas que circula en Venezuela, solo un 20% están en los bancos, con lo cual están apuntando a canalizar el 80% que está en la calle, insistiendo en que hay una razón de impulsar el uso del bolívar.

“Pero creo, que esto es peligroso en el tiempo, este es un país que acaba de salir de la hiperinflación, es un país que se refugio en el dólar como manera de soportar el ciclo hiperinflacionario que fue muy largo, desde el 2017 hasta principios de este año; así que implementar eso en este momento, cuando apenas tu estas saliendo y aun no existe la confianza en tu moneda, imponer esto por la vía del impuesto, lo que puede es seguir provocando más fricciones, más problemas en los temas de pago y esto le puede meter un poco el freno a la dinámica de la economía”, advirtió Oliveros.

Recuerda que hoy en Venezuela, cualquier crecimiento que se esté pronosticando, está supeditado principalmente a las actividades comerciales y de servicios y comercio asociado a sectores como alimentos, salud, cuidado personal, servicios profesionales, pero todo esto gira en función de la actividad del comercio, sobre todo el comercio minorista y se le esta colocando este impuesto, que al final va a generar muchísimos problemas y fricciones allí y esto puede tener efectos en esa dinámica muy débil de recuperación que está teniendo la economía.

“Creo que el momento no es el adecuado, no estoy en contra per se del impuesto, pero lo hubiese hecho de una manera diferente, primero impulsando un ecosistema en dólares, donde existan los préstamos en dólares, donde la compensación pueda existir dólar/dólar, en la medida que existan puntos de ventas híbridos dólares/bolívares, dólar/dólar, bolívar/bolívar y luego se puede aplicar algún tipo de medida impositiva, y lo haría además ni siquiera con un impuesto a las transacciones, sino que lo haría a través de una reforma del IVA, porque al final este es un impuesto que se parece más a una sobre tasa del IVA, que un impuesto a Grandes Transacciones, de hecho si compras un refresco y lo pagas en dólares, la operación tiene que ser pechada, pero que gran transacción es esta”, señaló el especialista el Circuito Éxitos 99.9 FM.