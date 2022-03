Son titulares jueves #31Mar

Asdrúbal Oliveros: Primer día de aplicación del IGTF generó confusión entre comercios y usuarios por desconocimiento

Utilizar el IGTF para impulsar mayor uso del bolívar, » es un despropósito» afirma Leonardo Vera

Delsa Solórzano: La dictadura de Maduro no tiene legitimidad constitucional para designar a magistrados del TSJ

Guaidó: Alcemos la voz por los más de 6 millones de venezolanos que salieron del país

Aixa López: Más de 11.000 fallas eléctricas se registraron en los primeros 15 días de marzo

Presidente de Cámara de Comercio en Lara: La IGTF nos afectará a todos

Trabajadores públicos consideran un “fraude” anclaje salarial decretado por Maduro

Activos por la Luz invita a una protesta pacífica para este viernes en rechazo a apagones

Plazo para pagar el ISLR vence hoy jueves

Iglesias y templos abrirán esta Semana Santa con el 70% de aforo

Este miércoles, trabajadores y jubilados del sector salud protestaron frente al Ministerio del Trabajo en exigencia de mejoras salariales.

Federaciones de educación piden revisar tablas salariales

Diputado Salazar: Los guayaneses denunciamos la destrucción total de la CVG que hoy tiene la producción en cero

Denuncian que el Capitán De La Sotta sigue siendo torturado tras casi cuatro años en prisión

Asier Guridi, el español que comenzó huelga de hambre en Caracas ante una «muerte civil»

Ayuso anunció en Bruselas que dará a Zelenski el mismo premio que ya recibió Guaidó

Diosdado pidió demandar a alcaldes contrarios al Psuv por quitar estatuas en Zulia

Venezuela desconectada: Fallas de Internet dejaron a millones sin conectividad

Majestuosidad del Salto Ángel se dejó ver con tres cascadas y caudales al máximo

Comentarios machistas de Maduro causaron estupor hasta en la TV argentina

Plus Ultra destinó primer dinero de su rescate a pagar petróleo de Venezuela

Al menos 41 casos de feminicidios han ocurrido en Venezuela en lo que va de año, de acuerdo a la organización Utopix

Cecodap: Menores de edad son reclutados para que integren las bandas criminales

Dólar: 4,37 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,54 Bs/$ – Bitcoin $ 47,140.90

Megabandas delictivas en Caracas reclutan a niños, niñas y adolescentes, confirma Cecodap.

La pobreza, el hambre, la violencia doméstica y hasta la deserción escolar son factores fundamentales que empujan a los niños, niñas y adolescentes a caer en manos de las megabandas que operan a lo largo y ancho del territorio. Así ha quedado demostrado en el informe publicado por Cecodap y la Agencia PANA

Temblor de magnitud 2,5 despertó a los valencianos

Provea: Venezuela tiene el salario más bajo en Latinoamérica

La Unión Europea dona material sanitario y de primeros auxilios a los bomberos de la UCV y USB

FANB destruye pistas clandestinas de los Tancol en Apure

Fallas eléctricas causaron 233 muertes en hospitales entre 2019 y 2021, revela encuesta

Asoquim “La recuperación real de la industria pasa por la derogación del decreto que abrió la importación”.

Defensores de pueblos indígenas alertan sobre hermetismo en hechos de Parima.

Médicos por la Salud: Al menos 4 horas a la semana están sin luz los hospitales del país

COVID-19 en Venezuela‌‌ 69 nuevos casos y 1 Fallecido

ONG: Estado Bolívar ha registrado 14 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2022

Mercado inmobiliario primario en Carabobo paralizado en un 95%

En el Zulia opera el mayor número de bandas criminales del país, según criminólogo

ONU denuncia que violencia en Arauca deja 130 muertos desde comienzo de año

Estudiantes universitarios se unen a protestas por un «salario justo»

Se agudiza el suministro de gasolina subsidiada en Coro

Satanás, el sicario del Tren de Aragua capturado en Chile

Alcalde de Cabimas dice que el municipio «está viviendo un colapso sanitario»

Denuncia con ésta etiqueta el MATRAQUEO en las alcabalas. #AlcabalaSinMatraca es la campaña digital que desde Transparencia Venezuela se promueve para denunciar estas prácticas al margen de la ley que vulnera al ciudadano de a pie

Internacionales

Papa Francisco pide un cese a «esta monstruosidad de la guerra»

La OTAN calcula que Rusia puede haber perdido hasta 15.000 soldados en un solo mes.

Presidente peruano anuncia medidas para combatir alza del precio de los combustibles

Justicia peruana prohíbe salida del país a sobrinos de Castillo

La cifra de refugiados ucranianos por la invasión rusa supera los 4 millones

Zelenski hablará ante el Parlamento de Australia

Singapur ejecutó al primer prisionero condenado a muerte en dos años

Horas después de prometer una reducción “drástica” de sus operaciones, Rusia bombardeó Chernihiv y Kiev

Zelenski pide las armas a Biden para que los ucranianos puedan responder el asedio ruso en Chernígov y el Donbás.

Putin anuncia un alto al fuego en Matiúpol, pero Zelenski alerta de una gran ofensiva en Donbás.

Palizas y abortos forzados: el brutal sistema de represión en las cárceles de Corea del Norte

La Unión Europea exigió al régimen cubano poner en libertad a todos los presos políticos

Derribaron y rompieron una estatua de Cristina Kirchner en Argentina

Bruce Willis se retira de la actuación por problemas de salud

El exclusivo refugio del oligarca ruso Roman Abramovich en España

Para su eutanasia, Alain Delon recibiría fármaco usado en inyección de pena de muerte

Italia confiscó lujoso carro con blindaje contra ametralladoras que pertenecía a oligarca ruso

Haití: miles de personas protestaron contra la inseguridad y los secuestros

Parlamento iraquí fracasa por tercera ocasión en elegir a nuevo presidente j

ONU acusa a Rusia de al menos 24 ataques con bombas de racimo en Ucrania

Medios suecos informaron que cuatro aviones de guerra rusos equipados con armas nucleares ingresaron al espacio aéreo de la Unión Europea antes de ser interceptados por aviones de combate de Suecia.

OPEP: Transición energética «frenética» puede perturbar el mercado del crudo

Gobierno ucraniano: Referéndum sobre el tratado sólo es posible tras la retirada rusa

España se enfrenta a la inflación más alta desde 1985

OMS: casos globales de covid-19 bajaron 14%

Rusia propone negociar un nuevo orden financiero mundial

El Salvador informa de la captura de más de 2.000 pandilleros en cuatro días.

Biden firma una ley histórica que convierte los linchamientos en delito de odio.

Pronostican 892 millones de conexiones 5G en China para 2025

Anunciaron fecha de estreno de «House of the Dragon», precuela de «Game of Thrones»

Fallece a los 76 años Paul Herman, actor en «Los Soprano» y «El irlandés»

El legendario músico Phil Collins, se despidió de los escenarios junto a su famosa banda Genesis.

Kevvo lanza con Wisin y Farruko un tema que celebra la cultura y los ritmos latinos

Daddy Yankee y su álbum de despedida «Legendaddy» lideran Spotify a nivel mundial

Deportes

Realizarán en Caracas la Carrera por la Vida y la Esperanza el próximo 7-May

Vendidas más de 800.000 entradas para la Copa Mundial Catar 2022

La NBA vuelve a la televisión pública china tras boicot

Impiden de nuevo la entrada de mujeres en partidos de fútbol en Irán.

“Al Rihla” de Adidas, el balón oficial del Mundial de Qatar 2022.

El Real Madrid comunicó que su entrenador Carlo Ancelotti dio positivo al covid-19.

El Clásico Barcelona-Real Madrid rompió récord de espectadores para el fútbol femenino.

Sesenta venezolanos competirán en Juegos Sordolímpicos de Brasil