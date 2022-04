Doctor Huníades Urbina alertó sobre casos de síndrome poscovid por ómicron #1Abr

El secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, alertó que en Venezuela se están presentando nuevos casos de síndrome poscovid que fueron causados por la variante ómicron.

El especialista, que también es pediatra-intensivista, recomendó a las personas a no bajar la guardia al pensar que es una simple enfermedad cuando no es cierto, resaltando que aunque el ómicron no genera mayores síntomas puede causar complicaciones posteriormente.

«Ninguna gripe te deja un problema cardíaco o neurológico«, dijo en una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos de Unión Radio.

Urbina, instó a los venezolanos a reforzar las medidas de bioseguridad, resaltando que en el país sigue teniendo apenas 50% de la población vacunada con dos dosis.

El experto ha insistido en no normalizar o «gripalizar» el COVID-19, asegurando que ninguna gripe te deja secuelas tan graves como esta pandemia.

Por su parte, la administración de Maduro informó este jueves, 31 de marzo, en la noche que al menos 93 personas se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos tras presentar insuficiencia respiratoria aguda grave.