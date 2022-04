Rachel Foster, autora de Nuestra pandemia interna: «Los jóvenes nos aprendimos a reinventar en medio de la tempestad» #14Abr

Por Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

“Solo mediante la toma de decisiones prudentes y contundentes podremos ver grandes efectos de satisfacción en nuestra vida. Y es que nadie que no haya hecho nada ha podido salir de la tempestad o por lo menos de barco cambiar”. En el libro Nuestra pandemia interna, de Rachel Foster

“Retarte a ti mismo es retar a tus inseguridades”, expresa con sabia determinación Rachel Foster Reynoso, joven panameña, quien decidió retarse, y escribir su libro anhelado, Nuestra pandemia interna, que nace de escuchar su voz interior, y la de chicos y chicas como ella, para dar respuestas como adolescente a otros adolescentes.

Amante de la escritura, de la lectura y firme en su decisión de ser pediatra, fue una de las integrantes por Panamá del campamento WiSci STEAM Centroamérica, organizado por la Embajada de Estados Unidos para chicas de secundaria, además es estudiante aplicada, participa por vocación en giras médicas en el interior de Panamá e impulsa su podcast “sobre el gimnasio mental y emocional de la vida”, llamado Tu momento. Por supuesto, escribe con pasión.

Su libro, Nuestra pandemia interna, es un nosotros que se conjuga de manera perfecta al reunir esas voces múltiples de amigos, amigas y entrevistados, con quienes compartió idénticos sentimientos: preguntas y respuestas que acentuó la pandemia pero ya vivían en cada joven.

Reflexiona que “todo gran escritor comienza siendo un gran lector”.

Esa lectoría se llena de superlativos en pandemia: “Decidí leerme todos los libros que tenía en mi estantería, y uno de ellos fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey.

Ese libro me cambió porque me hizo darme cuenta que los límites me los imponía yo. El autor dice que nos cuesta salir de nuestra zona de confort, y a muchos jóvenes nos cuesta, porque retarte te da mucho miedo, es retar a tus inseguridades y sentirte desnudo en medio de un montón de personas”.

En su caso, siempre había querido escribir un libro. Ya con la decisión tomada, el segundo paso fue el qué y el para qué.

Reflexiona que los jóvenes necesitan ser escuchados, y si en pandemia se acentuó el sentimiento de aislamiento, ahora se suma otro fenómeno: personas que eran sociales se volvieron inseguras y penosas.

“Uno de los caminos que me llevó a escribir el libro fue ver cómo los jóvenes tienen potencial, pero las inseguridades que persisten en el tiempo no les permiten ser quienes desean”.

De esta forma, de la pandemia de salud a la pandemia emocional que agudizó la crisis sanitaria, Rachel Foster vio un camino de preguntas que merecían respuestas de un adolescente para otro adolescente, “porque cuando un adulto nos da un consejo lo vemos como un regaño”.

“¿Qué mejor manera, entonces, de dar respuestas si lo hace un adolescente común y corriente, quien escribe un libro que se enfoca en la importancia de ser una mejor versión, trabajar por tus metas, vivir una vida plena, aprender a escuchar, tomar las decisiones de manera adecuada?”, se pregunta.

Miedo, autoestima baja, falta de amor propio o relaciones tóxicas son problemas persistentes de esta pandemia interior que generan muchas interrogantes en los adolescentes, “pero no respuestas. Sé cuán mal te puedes sentir y si se puede hacer algo, he allí el sentido del libro”, razona.

Lectura para transformar y dar respuestas

-¿Cómo debería ser leído el libro?

-Sé que todos tenemos una manera distinta de leer los libros (algunos desde el principio al final, otros por capítulos…) pero espero que la lectura sea muy personal. Que genere una reflexión en la medida que se avance en los capítulos. De mi parte me puedo comprometer a que el lector no se aburrirá: Cada reflexión la escribí pensando en poder contribuir a que los adolescentes puedan encontrar las respuestas a sus interrogantes.

Cuando lo escribí no solo me basé en mi opinión o mi punto de vista: hice conversatorios con chicos y chicas, encuestas… también quería tomar en cuenta las opiniones de los demás y que este libro acogiera problemas persistentes que nos aquejan.

-¿Qué le enseñaron los jóvenes al mundo en esta pandemia y qué aprendieron?

-Los jóvenes le enseñaron al mundo que somos capaces, cuando nos proponemos, de asumir los desafíos, y si hay barreras, trabajamos para enfrentarlas.

Un montón de emprendimientos que salieron a la luz en medio de la pandemia eran de jóvenes. Tenemos una capacidad creativa inmensa. Muchos se apoyaban, aportaban su granito de arena y lograban resultados extraordinarios y asombrosos.

Nos aprendimos a reinventar en medio de la tempestad, porque muchas cosas estaban en contra, pero a pesar de la pandemia salimos adelante, buscamos respuestas y soluciones.

-¿Fue el libro una liberación?

-En particular fue una manera de ir tras una meta: yo deseaba escribir un libro, porque también quiero ser escritora. El proceso de redacción del libro no fue fácil. Hubo muchos borradores porque mi meta era buscar la lectura ideal para un adolescente.

La pandemia acentuó su vocación por la escritura y también por la Medicina.

“Me encantan las ciencias porque soy una persona muy curiosa, siempre me gusta saber más y cómo funciona el cuerpo humano.

Cuando estaba pequeña, vi la película Manos milagrosas de Ben Carson. Quedé enamorada, la volví a ver y para un cumpleaños le dije a mis padres (John Williams Foster Núñez y Elizabeth de Foster Reynoso): Quiero el libro de Carson; quiero ser como él”.

Su anhelo es formarse como pediatra con una gran visión social: ayudar a los niños que viven en lugares de difícil acceso.

“En esta guía nos buscamos reinventar en medio de nuestra gran tempestad, descifrando y buscando respuestas a las preguntas brindadas por el mundo y nuestro diario vivir como adolescentes”. En la presentación de Nuestra pandemia interna

Rachel Foster por Rachel Foster

Rachel Foster se define como una chica a quien se le ocurrió escribir un libro para adolescentes, quien entiende la escritura como una manera de conocerse mejor en lo personal y el universo que nos acompaña.

También se define como una chica muy extrovertida, “que piensa que todo tiene un propósito en la vida, desde las cosas más simple a las más extraordinarias”.

Su mamá tenía un diario en el cual escribía lo que le ocurría a la pequeña Rachel.

Cuando lo descubre, decide que ella comenzaría a contar su propia historia en el diario y, desde los once años, la escritura se incorpora como parte de su vida.

“No me gusta estar aferrada a una consigna, a lo monótono, me gusta probar nuevas cosas, aprender y, entonces, escribo poesía, novela solo para mí, ensayos libres, son de mis favoritos, y también de autoayuda. En general, la escritura me hace sentir cómoda; no tengo un tipo de escritura definitiva”.

-Con respecto a las lecturas, las preferidas, las que nunca intentaría…

-He aprendido a nunca decir nunca. Soy una persona muy abierta. Trato de no juzgar a un libro por su portada porque cuando inicié en este inmenso mundo de la lectura, dije alguna vez: Este libro se ve aburrido; jamás lo leería en mi vida y resulta que cuando comencé a leerlo me cautivó.

Su madre la llevó por el camino de la lectura. Salir con las amigas o a una fiesta tenía un claro precedente: Primero lectura de un libro y resumen. Era su premio a un buen hábito que ya forma parte de su vida.

-Dicen que los jóvenes no leen…

-El 70% de los jóvenes se han adentrado en el mundo de la lectura; se han dado cuenta del inmenso valor que tiene. No solo leen historia, autobiografías, cómic o manga, también les gusta leer novelas.

-¿Qué piensan los jóvenes de los mitos que los adultos han construido sobre ellos?

-Nuestras opiniones o puntos de vista no siempre son valorados por parte de los adultos. Sin embargo, siento que ahora somos más conscientes y sabemos que si no somos valorados en algún lugar, puede ser en otra parte, no necesitamos la mera aprobación de un adulto para saber que estamos en lo correcto.

A veces, también, los adultos piensan que los jóvenes no somos capaces, pero tratamos de salir adelante con nuestra verdad, enfrentar los retos que el mundo ha impuesto como paradigmas.

-¿Qué esperas dejar en el mundo como huella y trascendencia?

-Una de mis metas es llegar a millones de jóvenes en el mundo con el poder de la palabra y de la escritura, ya que son dos armas eficientes para cambiar el mundo, así como la educación, y darle a conocer temas importantes como el amor propio y ser tu mejor versión; ayudarlos a vencer sus miedos.

