OPINIÓN Con voz propia: Vivimos la gloriosa esperanza #22Abr

En las religiones cristianas, el estado de felicidad plena e inefable en presencia de Dios y en comunión con los demás bienaventurados, se obtiene después de la muerte. Los profetas hablan de tener una firme esperanza, los que creen en Dios pueden tenerla en un mundo mejor. Viene esta esperanza por un proceso de fe y ánimo optimista.

Reivindicamos actuales opiniones como “La vida no se trata de sumar años, sino de saberlos vivir”, según afirma la figura de la TV de México Gloria Calzada en la invitación a celebrar con orgullo, en su libro ¡La Edad Vale Madres! Para ella “solamente envejece quien se oxida o marchita por dentro, quien pierde alegría o ilusión”.

Hay países en el mundo donde evalúa la experiencia de vida. Noruega ocupa el primer lugar en protección; Suecia, el segundo y Canadá, el tercero. Le siguen Suiza, Alemania, Holanda…EEUU, está en octavo lugar.

Chile resulta el país latinoamericano en obtener el mejor puesto: con el número 22, segundo de Uruguay, Panamá, Costa Rica, Argentina y Ecuador Venezuela obtuvo la posición menos favorable, con el distante número 76..

Tercera edad no es barrera. Es una limitación que pones en tu mente. En Japón la esperanza llega a los 84.

En asamblea mundial sobre envejecimiento, convocada por la ONU en Viena en 1982, se acordó considerar ancianos a los de 60 años o de más edad. Cada vez hay más mayores de 80 años.

Adulto mayor es un neologismo formado por sintagmación (sustantivo + adjetivo). Su creación obedece a palabras que pudieran resultar ofensivas o discriminatorias. Es un eufemismo que sustituye a viejo y a anciano.

Despectivo mirar “lo viejo” algo obsoleto, como si acaso ese adulto mayor no tuviera historia que contar, conocimiento que compartir.

La vida no se acaba cuando envejecemos; es un momento propicio para desarrollar proyectos y alcanzar metas.

Gerontóloga Maureen Mora, quien colabora impartiendo los talleres de “Póngale vida a los años” que ofrece el Tecnológico de Costa Rica, debemos erradicar esos estereotipos. La marca el cerebro, no los años.

Consideramos representativa en la reseña la considerada obra maestra de Mikis Theodorakis, quien se despidió del mundo a los 96 años

Zorba, el griego es una película británico-grieta de comedia dramática basada en la novela Viada y aventuras de Alexis

Zorbas de Nicolos Kazantzalzakis . Zorba, “aquel que vive cada día”, interpretado por Anthony. Basil es un joven escritor inglés, especializado en la Grecia antigua, su gris existencia da un giro tras heredar una pequeña propiedad en la isla de Creta.

Cuando llegan a Creta, son recibidos con entusiasmo campesinos empobrecidos de la ciudad. Se quedan con una vieja viuda de guerra y cortesana francesa Madame Hortense en su «Hotel Ritz», Ella contrae neumonía y se ve en su lecho de muerte y no tenía herederos los aldeanos, desesperadamente pobres, forman una multitud alrededor de su hotel, para apropiarse de sus pertenencias más valiosas.

Deberíamos adoptar cultura oriental, cuando se le pregunta la edad a una persona mayor, se hace una reverencia y se le dice: ¿cuál es su gloriosa edad? Según su filosofía, si eres mayor, ya empiezas a merecer la gloria; pero no por lo que se ha vivido, sino por lo que esa persona es capaz de enseñar”. Se idolatra ego de quien comenta, que este 24 de abril arriba a 81 años.

(IN) Inmaculada Corrupción es la gran dama de honor de Don Quijote. En batalla de David contra Goliath, lo más importante no es ganar, sino presentarse a la pelea. En carta a su esposa Teresa, Sancho le dice de la ínsula. De aquí a pocos días me partiré al gobierno, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con hacer dinero.

