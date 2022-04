Sucre | Pesca de arrastre en Cumaná acaba con la flora, fauna y somete a la pobreza a los pescadores #27Abr

En concentración pacífica más de 100 pescadores de la parroquia Ayacucho, denunciaron la grave situación que vive el ecosistema marino y sus hogares, por el accionar de la pesca de arrastre en plena orilla de Cumaná estado Sucre.

Más de 500 trabajadores del mar se ven afectados y la población en general, quienes son testigos del accionar de la pesca de arrastre en la primogénita. Además de la escasez de mariscos y algunas especies de pescados en el Mercado Municipal y en los comercios informales existentes en este populoso sector playero el Cumanagoto.

“Cómo es posible que nosotros nos paremos a las 3:00 de la mañana y ya se escucha el estropel de las máquinas que se la pasan arrastrando todo lo que hay aquí en plena orilla del Cumanagoto, en San Luis y hasta en Puertos de Sucre. No solo nos están afectando a nosotros, nos están afectando a todo el estado porque aparte de desaparecer las especies, las que se van a conseguir serán a altos costos (…)”, denunció Víctor Nuez, coordinador del Movimiento Social de los Pescadores de la parroquia Ayacucho.

Nuez reafirmó el llamado de atención al gobernador Gilberto Pinto, “quien estuvo como ministro de pesca cuando el presidente Chávez eliminó la pesca de arrastre y que en la actualidad está al tanto de la queja de nosotros sobre la problemática que nos está ocasionando esto a todo el estado Sucre (…)”.

Por temor a represalias el vocero de los pescadores no quiso especificar, quiénes son las personas que están realizando la pesca de arrastre, sin embargo, manifestó que los nombres son de conocimiento público en la comunidad y por los Consejos de Pescadores.

“Por esta misma situación nosotros nos estamos organizando, porque no podemos seguir aceptando esto. Cómo puede ser posible que nosotros seamos pescadores y no tenemos acceso a un pescado. Cómo es posible que a esta altura en esta temporada es para que el mercado ya estuviera lleno de calamares o que nosotros los pudiéramos pescar aquí mismo, pero como están arrastrando todo ya no queda nada cuando salimos. ¡Póngase la mano en el corazón!, no nos están haciendo daño a nosotros, sino a todo el pueblo (…)”.

