RETACITOS #1May

Tal y como estaba previsto, toda la parafernalia del Comité de Postulaciones, de la presentación de más de 500 aspirantes a formar parte del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, de la supuesta revisión minuciosa y objetiva de las credenciales de cada uno de los candidatos, con la intención de escoger a “los mejores” como se cansó de repetirlo, tanto en reuniones privadas como públicas, sobre todo cuando comenzaron a surgir las críticas por la demora en la selección y designación de los “elegidos”, lo cierto es que no le pararon en absoluto a las fechas establecidas en la normativa vigente para dar cumplimiento a la tarea encomendada, hasta tanto no se dieron todos los “acomodos” y cada uno de los participantes en este festín de Baltasar recibió su cuota correspondiente, no se procedió a anunciar oficialmente los nombramientos, cuando se sabe que desde semanas antes, muchos estuvieron celebrando, porque sabían que habían pegado un Kino representado en un cambur, por 12 años, con alto salario, carro, chofer y guardaespaldas, lo que no es poca cosa, en un país que está quebrado y donde el salario mínimo apenas alcanza a los 30 dólares y en la empresa privada el salario promedio de los trabajadores es de 130 dólares al mes. Lo cierto es que, de acuerdo con las cuentas de la repartición, el 60% de los magistrados son maduristas, mientras que entre el 40% restante apenas como que hay solo 4 que no tienen ningún cordón umbilical con la revolución, lo que en términos coloquiales quiere de decir, que salimos de Guatemala para caer en Guatepeor, y para muestra basta un botón, sin tocar tablitas Gladis Gutiérrez llegó derechito a la presidencia, cumpliéndose de esta manera las instrucciones del Palacio de Misia Jacinta.

*****

Aunque pareciera muy prematuro sacar conclusiones en torno al Foro de Diálogo Social organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se estuvo desarrollando durante cuatro días en Venezuela, al tratar de hacer un balance de los resultados, ha quedado una especie de sabor “amargo” en la boca de todos aquellos que estuvimos siguiendo el encuentro, con la esperanza de obtener unos resultados concretos, que no se vieron por ninguna parte, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los empleadores venezolanos, para tratar de minimizar el evidente fracaso de la reunión, como lo han reconocido algunos de los dirigentes de los trabajadores, a quienes ni siquiera se les permitió tener acceso a ninguna participación, por órdenes del gobierno, ante el temor a que pudieran decir una cuantas verdades, sobre lo que realmente ocurre en el país con el sector laboral. La vicepresidenta Ejecutiva durante el acto de instalación, dijo que en el gobierno no se toca el tema de las contrataciones colectivas, porque el Ejecutivo está al lado de los trabajadores, pero muy bien que lo disimula, por la forma como los trata, los salarios que les paga y el desprecio que siente por ellos. Lo cierto es que algunos de los dirigentes sindicales señaló que es encuentro “no tenía otro objetivo que lavarle un poco la cara al gobierno, ante la comunidad internacional”, lo cual por supuesto no lograron. Es lamentable que se haya perdido esta oportunidad de oro, donde lo menos que podíamos haber esperado era la integración de una Comisión Tripartita: Empleadores, Trabajadores y Gobiero, que se ocupara de ahora en delante de materias como la fijación del salario mínimo; establecer las condiciones para el cese de la persecución de los empresarios y sindicalistas y garantizar el respeto a la libertad sindical, con esto que su hubiese aprobado, se habría garantizado el éxito, pero nada de esto ocurrió, así que darle cualquier otro nombre, sería cuestión de semántica, porque lo que tenemos a la vista fue un estruendoso fracaso.

*****

Insólito, como si los docentes universitarios la estuvieran pando muy muy, gracias a los elevados salarios que les paga el gobierno, laborando en modernas infraestructuras, cómodas oficinas, aires acondicionados, computadoras y programas de última generación; pues bien, la última información que ha llegado hasta nuestra mesa de redacción, es que a la mayoría de los profesores de la UCLA como no tienen condiciones para trasladarse s sus sitios de trabajo, no existe transporte, tampoco gasolina para los vehículos, muchos no tienen cauchos, resulta que el gobierno como eran pocos les pario la abuela y decidieron suspenderles el salario, en otra palabras estan atropellando sus derechos laborales, además las organizaciones sindicales que los respaldan han rechazado en todo momento la convocatoria a clases presenciales porque no están dadas las condiciones y esto es perfectamente comprobable, como lo denunciamos en esta sección la semana pasada, gracias a las informaciones de personal docente y administrativo que ven como a diario se aplican nuevas políticas cuya única orientación es poner de rodillas a las universidades, hasta lograr su cierre de definitivo, ya que en la medida en que el pueblo tenga menor educación se facilita su manipulación por los revolucionarios. Lo más lamentable es de esta situación que se plantea en el seno de la UCLA es precisamente que hay personas formadas dentro de la Institución, ´que buena parte de sus vidas la han vivido a sus expensas y mucho de lo que tienen, sus casas, vehículos, educación de sus hijos, se lo deben a esta casa de estudios superiores y hoy están contribuyendo, no solamente a cavar su sepultura, sino a hacerla desaparecer.

*****

Gran inquietud y preocupación causó en medios de la radiodifusión independiente del estado Lara y sus alrededores, unas declaraciones del ciudadano gobernador del estado, Adolfo Pereira, en las cuales afirma “Sostuve una reunión con el equipo de Conatel a fin de revisar el estatus de funcionamiento de las radios y televisoras en el estado Lara. Agradezco el apoyo al Ministro Jorge Márquez. Vienen cosas buenas para Lara”. Consultados algunos amigos propietarios de emisoras en la región, la mayoría se mostraron sorprendidos, porque ninguno dijo haberle solicitado al mandatario regional que actuara como intermediario, entre el ente de fiscalización y censor de las emisoras y sus actividades; además aseguran que su representación natural la ejercer la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, cuya sede está en Caracas, pero tiene capítulos abiertos en casi todo el territorio nacional, a donde acuden en forma natural cuando tienen problemas que plantear; asimismo, no está dentro de las competencia del gobernador el ocuparse del funcionamiento de las radioemisoras de la entidad. Lo que mayormente les llama la atención, es cuando advierte que vendrán cosas buenas para Lara, porque lo que esperarían los radiodifusores es que de inmediato le entregaran las concesiones a todas aquellas emisoras que, aun cuando han cumplido con todos los requisitos, no terminan de dárselas, ya que esta es una forma de tenerlos “controlados”; también que comenzaran a pagarle los espacios que utilizan a diario para promocionar sus gestiones; también que paguen las cuñas para promocionar la revolución, y por supuesto, nadie cree que estas sean algunas de las cosas buenas que van a llegar a la región, gracias a los buenos oficios del gober ante los inquisodores de la Comisión, ahora lo que hay es mucho mayor desconfianza, porque la gestión que hasta estos momentos ha realizado, en favor de la entidad, no ha sido la mejor.

*****

Con miras a preservar potencial turístico y cultural que se encuentra en el corazón de la ciudad de Yaritagua, en el área de patrimonio cultural, el burgomaestre Juan Paradas anunció la rehabilitación de las primeras 72 casas del Casco Histórico del municipio Peña que forma parte del ambicioso proyecto “Yaritagua Ciudad Museo”, anuncio realizado en la Casa Grande de la familia Alvarado Polanco , acto en el cual participola Directora Regional de la Misión Venezuela Bella, encargada de la cristalización del proyecto y su creadora la cronista Belkys Montilla, insigne trabajadora en pro de las mejoras y beneficios para esta población, de la cual también nos sentimos muy orgullosos porque nos vio nacer, en un barrio llamado “Camino Nuevo”, por allá por La Plazuela en 1941. Parada explicó que en cada una de estas casas será colocada una placa en la cual se reseñará una breve historia que indique la data del inmueble, su estilo, quienes han habitado allí, entre otros temas de interés, pero también tendrá su código QR, el cual a ser escaneado podrán observarse fotografías del interior del inmueble, entre otras informaciones de interés. Paralelamente se tiene previsto convocar a un concurso de fotografía, relacionado con el casco histórico, puede el objetivo es rescatar todos estos tesoros escondidos que yacen en la zona. Betty González, de la Misión Venezuela Bella reveló que Yaritagua es la primera ciudad del país que será convertida en un gran museo a cielo abierto, lo que permitirá mostrar todo su potencial histórico y patrimonial, aplicando las técnicas de la museología; asimismo anunció que el viejo camposanto de la Encrucijada se convertirá en un museo patrimonial funerario. Desde esta sección les ofrezco mi total y desinteresado apoyo, pero a la vez les quiero advertir que haré un seguimiento a estos anuncios, para que no se queden en simples promesas.

*****

A medida en que ha continuado transcurriendo el tiempo, las expectativas que tenían los habitantes del municipio Urdaneta, del estado Lara, en torno a la gestión del nuevo burgomestre, después de tantos años de pesadillas con el alcalde saliente, que además de dejar la botija vacía, las condiciones que tiene este municipio, son las peores entre todos los 9 municipios que componen la entidad larense y ya eso es bastante decir; sin embargo, ya la mayoría está llegando a la conclusión que al parecer lo que quedó fue un “clon del anterior, por lo menos por lo que hasta ahora se ha visto, ya que en vista que no ha podido demostrar nada nuevo, lo único que ha hecho es pretender descalificar a quienes lo critican debido a los problemas con los servicios de electricidad, agua, gas, telefonía de Cantv, ya que corresponde a las autoridades municipales gestionar la solución a estos problemas, incluso utilizando agresiones verbales, ya que en su programa de radio habría calificado a los ciudadanos que están reclamando sus derechos, como “pelagatos”, con lo cual pone en evidencia que no tiene argumentos para justificar su ineficiencia y por eso recurre al expediente de la descalificación. También se han planteado denuncias en cuanto a la comercialización del gas, ya que al parecer el burgomaestre dizque vende los cilindros en Bs. 9,5 aun cuando el precio de venta que mantiene la empresa es de Bs. 1,5, lo que deja muy claro que hay un alto diferencial que presuntamente no estaría ingresando a las arcas de la Alcaldía, sino a cuentas particulares, lo que habría que investigar de inmediato, porque se está hablando de cantidades importantes, cuanto en la misma alcaldía han dicho que se han comercializado más de 28.000 bombonas. Se recuerda que el gober municipalizó los servicios de comercialización de gas, y son los alcaldes los que se ocupan de esto ahora, pero por supuesto ya no se trata de un servicio social, sino que hay que “exprimirle el juguito a la naranja” y mientras no haya nadie que ponga orden en la pea, los reales continuaran yendo a los bolsillos de particulares, así que allí el desbarajuste es total.

*****

Seguramente que el inquilino temporal de Miraflores cuando decidió, al parecer sin consultarlo con nadie, condonar una deuda por venta de petróleo a Saint Vicent y las granadinas, por la módica suma de US$ 70 millones de dólares, además con una regalía para matizar de 100 casas prefabricadas para los habitantes de estas regiones, seguramente que en sus sueños de egolatría y ya escuchando como tintinean en las arcas del Banco Centra los US$ 20.000 millones que se espera ingresen por concepto de renta petrolera, se remontó a décadas atrás y como dice el economista Petrolero, Rafael Quiroz, cree que aún está en la época de la Venezuela Saudita y que puede continuar con aquel “festín de Baltazar”. La pregunta que inmediatamente saltó a la mente de la gran mayoría de la población, fue ¿Cuantos hospitales venezolanos su podrían poner operativos con esos recursos? ¿ Cuantas escuelas podrían repararse para que pudieran retornar a las clases presenciales? ¿Cuántos niños y abuelos desnutridos podrían ayudarse recibir alimentos?. Pero lamentablemente, de nuevo el gobierno sigue actuando de espaldas a las necesidades del pueblo venezolano, por lo tanto sigue siendo, como lo han hecho hasta estos momentos, claridad de la calle y oscuridad de la casa. Pero lo grave es que el cuento no termina allí, por cuanto el personaje se comprometió a reducir el 50% de la deuda de todos aquellos países de la Organización del Caribe Oriental y tambien se comprometió con Saint Vicent y las Granadinas, a continuar vendiéndoles el petróleo con un 35% de descuento, por lo que mucha gente está pensando que secretos le conocerán al personaje, que lo tienen como se dice en términos coloquiales, comiendo en la mano, por supuesto beneficiándose ellos, en perjuicio del pueblo venezolano, que tanto lo necesita, pero esto no parecen entenderlo quienes disfrutan de las mieles del poder en Miraflores.

*****

En estos momentos la dirigencia del sector empresarial privado, tiene algunos temas vedados, los cuales no pueden ser tocados en las pocas reuniones que tienen esporádicamente, y así lo han tenido que asumir, porque cada vez que alguno de los presentes toca alguno de estos temas, los funcionarios parecieran que les pegaran un cable de alto voltaje y saltan, e incluso se ha dicho que han amenazado con suspender la reunión y levantarse de la mesa, si se persiste en tocar estos temas. Uno de ellos es el de la aplicación de la Ley de Las Grandes Transacciones Financieras, por cuanto el Ejecutivo está conscientes que en el mediano y largo plazo, se convertirá en una fuente segura de ingresos, en la medida en que el 50% de los comercios restantes adquieran sus máquinas fiscales y comiencen a cobrar el tributo en forma más eficiente, lo que no está ocurriendo en estos momentos, porque aún no hay ninguna claridad en torno a este tema, pero lo cierto que allí tienen una fuente segura de ingresos, así como el IVA en ,los actuales momentos. El otro tema que tampoco hay que tocar en las reuniones, es todo aquello que tiene que ver con el encaje legal del BCV, el cual bajaron de 85% a 73%, lo cual ha resultado insuficiente para restaurar el crédito bancario a las empresas y al consumo, pero el gobierno está convencido que esta es una de las variables que le ha permitido reducir el valor del tipo de cambio en el mercado y como consecuencia, bajar el impacto en los precios de los bienes y servicios y controlar los índices de inflación, de allí que este tema no se toca ni con el pétalo de una flor y así lo ha hecho saber el Gobierno, sin que existe ninguna alternativa de negociación. Un tercer tema es el Decreto a las importaciones sin pago de impuestos y aranceles, aun cuando el Gobierno sabe el enorme daño que causa en el aparato productivo nacional.

*****

Qué está pasando en Un Nuevo Tiempo. Ésta joven organización es otra escisión de AD, la cual desde un principio ha sido liderizada por el dirigente zuliano Manuel Rosales Guerrero quien viene de la estructura juvenil del también adeco y luego renovador Héctor Alonso López. En Lara ha sido dirigido entre otros por Pedro Pablo Alcántara y Guillermo Palacios, ambos ex adecos venidos uno de trincheras gremiales y el otro de ser Secretario Privado de la ex Gobernadora adeca Dori Parra de Orellana. De acuerdo con opiniones de activistas ligados a dicho partido, en la actualidad ésta organización pareciera ser un «collage ó sopa de letras», de variedad dirigencial venida de varias partes a conformar la línea de dirección. Para muchos activistas e incluso dirigentes municipales y parroquiales sorprendió como de la noche a la mañana ingresan a la plantilla directiva Luis Florido y Víctor Hugo Piña, compartiendo mesa con Lorenzo Monasterio, Palacios y OFM y teniendo el trofeo de la candidatura el partido, a la gobernación del estado por parte de Florido. Son insistentes los comentarios aguas abajo de la cantidad de desavenencias internas, lo que ha impedido que el trabajo partidista se vea realizado con éxito. Ésto ha sido recurrente en la generalidad partidista en la región.Las miradas y señalamientos de ésos desbarajustes apuntan a Don Guille, a decir de muchos, hombre experimentado en éstas lides desde que formó equipo con la Doña, luego con Arévalo (AD), posteriormente con Merarí, con Morles hasta que aterrizó con OFM con quien se ha mantenido hasta ahora. No existe disimulo de impases entre él y Lencho. Está en el ambiente del partido azul que pronto se tomen decisiones de grueso calibre, ya que por los lados zulianos se viene profundizando y madurando la idea de que el «maracucho mayor», salga a aspirar la candidatura presidencial en el 24, por lo que teniendo el control del partido sería clave en las futuras decisiones. Del Baquiano afirman, que es aceptado por la mayoría dirigencial y de base del partido. Así andan las cosas con los partidos en Lara. Todos deben hacer un gran esfuerzo para ponerse a tono con la realidad del país, ya que de seguir así, saben el destino que tendrán.

*****

En la mayoría de organismos públicos donde han unas líneas de mando bien estructuradas, las cuales se respetan al pie de la letra y esto es señal de una buena gerencia y que la organización está operando con la mayor eficiencia. Por eso es que cuando se producen acciones contrarias a estos principios, comienzan a registrarse distorsiones y el personal empieza a darse cuenta que las cosas no están marchando como es debido. Esto es lo que al parecer ha venido ocurriendo en las últimas semanas en gobernación de Lara, donde al parecer de la noche a la mañana ha aparecido una persona que dicen que disfruta de todo el apoyo y respaldo del jefe mayor, quien de la noche a la mañana, dizque es la que está manejando todo el entramado administrativo de esta dependencia, lo cual no debe ser fácil para alguien que no tiene experiencia gerencial. Aseguran los trabajadores que ahora los helados de paleticas y que se han puesto de moda en las dependencias adscritas a la gobernación. Asimismo, se comenta que ya no son los Servicios Generales los que se encargan de ordenar las compras de los materiales e insumos para las oficinas, para la limpieza de las instalaciones y para el mantenimiento de las mismas. Lo cierto es que la gente que trabaja en el lugar, han comenzado dar versiones que indican que supuestamente, la situación tiene que ver con algunas “preferencias” y “veleidades” del jefecito, que para demostrar quién es el que verdaderamente manda allí, ha estado delegando funciones, lo que tiene a todo el mundo “mosca”.

*****

Parece que lo ocurrido hace algunas semanas atrás con el anuncio de una supuesta intervención de la Dirección de Mercados y Abastecimiento de la Alcaldía, no fue más que un saludo a la bandera o un alegrón de tísico, como se dice coloquialmente, porque de acuerdo con la información que nos envían los trabajadores informales, tanto el tío del Cocosette como el personaje a quien nadie se cala, continúan en esa dependencia y los vicios no se han corregido por el contrario, ahora dizque no perdonan a nadie, a la hora de otorgarles los permisos para trabajar en las calles y avenidas de la capital larense. Aseguran que el más reciente de los operativos, lo montaron en la pasada Semana Santa, donde frente al mercado Terepaima dizque colocaron 30 puestos de venta de pescado y otro tanto en las calles adyacentes, y supuestamente cada uno se tuvo que bajar del equino con 40 verdes, lo que evidencia si las matemásticas no nos engañan, que el operativo les habría dejado libre de polvo y paja alrededor de US$ 2.400, que es plata aquí y en cualquier parte de Venezuela y el mundo. Lo cierto es que quienes echan los cuentos, lo hacen con el compromiso de la confidencialidad, nadie se atreve a formular una denuncia porque sabe a los riesgos a los que se expone, en principio a que no le vuelvan a dar un permiso para trabajar, o lo exilien del lugar con la amenaza de mándalo preso si lo ven por el lugar. Por supuesto, con la experiencia que ya uno tiene en estas actividades, nos causó extrañeza que esa información no trascendio, la “cuarentearon” y esto tiene mucho sentido porque hay una gran complicidad y todos prefieren continuar con esta “manguangua” a que alguien les eche paja y les tumbe tan lucrativo negocio.

*****

Han continuado surgiendo denuncias sobre los ecocidios que se están produciendo en algunos municipios de Lara, donde además de la explotación del sílice, lo que se ha puesto ahora de moda, sobre todo en la capital del Morere y sus alrededores es la tala y la quema de árboles para hacer carbón, que sacan en los camiones que antes salían cargados de papas, pimentones y cebollas y ahora lo que transportan es Carbón que hasta estos momentos nadie sabe cuál es el destino, pero si se sabe que lo pagan en dólares. Hemos estado adelantando algunas investigaciones y al parecer, algunas de las personas que están participando en estas acciones ilegales, lo están haciendo por necesidad, para llevar algo de comida para sus hogares, con lo cual no quiero justificar la acción. Pero lo extraño es que las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, comandos de la Guardia Nacional y de otros cuerpos de seguridad del Estado, permitan que estos camiones cargados de carbón circulen por nuestras carreteras sin ningún tipo de permisología, por lo que no nos queda más remedio que suponer, que pagan a los guardias para que los dejen transitar sin problemas, con lo cual también se convierten en cómplices del delito. También a la explotación del Sílice en la región, hay que prestarle atención, ya que las autoridades deben explicarle a los larenses si estas explotaciones están cumpliendo o no con todos los requerimientos ambientales, tienen sus permisos en orden, han tomado todas las medidas para proteger el ambiente. Se deben tomar las previsiones porque se sabe que en ocasiones, los ánimos han estado muy caldeados y pudieran haber consecuencias no deseables, así que no permitan que la sangre llegue al rio.

Aun cuando estamos conscientes que los trabajadores venezolanos no tienen mucho que celebrar, desde esta sección queremos felicitarlos con motivo del Primero de Mayo Día Internacional del Trabajador, por ser tan valientes, luchadores tan persistentes y por mantener la voluntad de continuar peleando por un salario justo, que le permita cubrir sus necesidades mínimas de alimentación y medicinas, de manera que puedan tener una vida digna, es lo menos que se merecen.

JBS