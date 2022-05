FOTOS Sufren por cloacas, luz y agua: En la comunidad Simón Rodríguez denuncian fallas en los servicios #3May

Habitantes de la comunidad Simón Rodríguez, ubicada en la Av. Libertador con calle 50, denunciaron la carencia en los servicios públicos de la comunidad, destacando que están “sufriendo por cloaca, luz y agua”.

Una de las principales problemáticas y la causa por la que este martes, 3 de mayo, las personas realizaron una protesta en la comunidad se debe a un problema con las cloacas, teniendo una de las alcantarillas sin bocas de visitas desde hace más de 3 años, por lo que deben colocar objetos a su alrededor para evitar que las personas puedan caer ahí, como ocurrió anteriormente con un motorizado.

“Lo que queremos es que limpien las cloacas, porque ya vienen las lluvias, aquí venían las aguas desde la 48. Fijense que caiga un niño ahí o una persona adulta. Ahí cayó un muchacho de una moto, de milagro no se mató”, dijo Beyla De Pastrán, habitante del sector.

La comunidad indicó que los olores que emanan de esta alcantarilla son desagradables “a mediodía, en la tarde, los olores son horribles, no se puede comer ni nada. Ahorita hay muchas enfermedades en la comunidad. Personas con vómito o diarrea por los olores de este hueco, pedimos a las autoridades que repongan la tapa”, añadió la señora De Pastrán.

Por su parte, Simón Manzano denunció que no solo tienen problemas de aguas servidas en este sector, sino que “también tenemos problemas con el agua, ya no comemos para poder comprar un cisterna. Hemos ido a Hidrolara y siempre la misma mentira, que van a venir y no llegan. A veces llega el agua de chorrito y así no se puede vivir, hay ocasiones que duramos 2 o 3 meses sin agua”.

Aunado a esto, en la comunidad, anteriormente llamada Los Colorientes, señalan sufrir diariamente cortes del servicio eléctrico, teniendo racionamientos todos los días “si no se va en la tarde, se va en la noche”.

La comunidad pide que estas problemáticas sean solucionadas cuanto antes por lo que solicitan “al alcalde y al gobernador que se aboquen a estos problemas porque aquí estamos sufriendo por todo, cloaca, luz, agua, es lamentable la situación”.