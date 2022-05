VIDEO “Cada vez aumentan más”, larenses se quejan por incremento de precios en comida #6May

En las últimas semanas distintos organismos como el Cendas y otras instituciones han revelado que el valor de la canasta alimentaria ha incrementado por diversos problemas como las lluvias, combustible y la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

En el estado Lara las personas señalan que cada vez que se acercan a los establecimientos los productos tienen un nuevo precio y el dinero no les alcanza para llevar todo lo que tenían pensado en un principio.

“Han aumentado bastante, es desagradable la situación. Yo saco el dinero de la pensión, pero no alcanza para mi casa, menos mal tengo a mis hijos que me ayudan porque se me hace muy difícil. Para los medicamentos es más grave aún”, apuntó Segundo Briceño.

Aunado a esto, Rodri Rodríguez añadió que “generalmente vengo a comprar pollo y varias cosas. Hace poco estuve acá y vi un precio, hoy está a otro precio, cada vez aumenta más”, apuntó.

Por su parte, los comerciantes indican que el alza de los precios han bajado las ventas los últimos días, pero es una situación que se sale de sus manos, pues aseguran que deben subir el costo de los productos para poder trabajar.

“Las ventas han estado un poco bajas después del aumento de precio. Hemos tenido que aumentar porque nos lo suben desde los mataderos de pollo y todas esas consecuencias las sufre el consumidor”, dijo Eliecer Querales.

Uno de los productos que más ha variado en su precio es el tomate, antes estaba en 4 y 5 bolívares y ahora está en Bs. 12, por lo que disminuye las salidas de este producto.

Algunos de los productos que más han variado de precio por diversas situaciones han sido la cebolla (Bs. 6), el tomate (Bs. 10), la zanahoria (Bs. 6) y la papa (Bs. 7) en verduras, mientras que en víveres están la harina (Bs. 4.60), el arroz (Bs. 4.50), azúcar (Bs. 5.40), pasta (Bs. 7.10) caraota (Bs. 3.90) y aceite (Bs. 12.80).

En proteínas el pollo (Bs. 14.90) también sufrió un alza, al igual que el medio cartón de huevos (Bs. 12,43), bistec (Bs. 30,65), lomito (Bs. 43,92), costilla (Bs. 17,32) y pulpa de cerdo (Bs. 34,16).