VIDEO #FOTOS ¡En las calles! Salvemos Venezuela denunció la crisis eléctrica en Lara desde Barrio Unión #11May

El vocabulario del ciudadano larense no se olvida de la palabra «crisis», ya que los problemas en el servicio eléctrico continúan agudizándose con el paso de los días. Esta situación la mantiene presente Salvemos Venezuela, y por esta razón, realizaron una protesta este miércoles 11 de mayo desde Barrio Unión en Barquisimeto, para exponer las irregularidades que padecen los habitantes.

La manifestación contó con la presencia de diversos representantes políticos y de la sociedad civil, quienes se unieron con pancartas en mano y con consignas en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Alfredo Ramos, representante de La Causa R, comentó a Elimpulso.com que la gerencia chavista se encargó de destruir el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). «No es posible que aquí se hayan destinado más de 100 mil millones para la recuperación del SEN y tengamos que estar sufriendo los apagones«, comentó.

Asimismo, acotó que seguirán protestando en las calles para exigirle al régimen de Nicolás Maduro que atienda esta situación. «Le exigiremos al gobernador del estado Lara, quien es un mentiroso, porque ha dicho que solventará el problema, ha puesto hasta fecha, dijo que estaría solucionado en abril, pero a partir de ese momento, se profundizaron más los cortes eléctricos«, agregó Ramos.

La concentración tenía como objetivo dirigirse hacia la sede de Corpoelec en la Zona Industrial 1 de Barquisimeto, donde se unieron los habitantes de Barrio Unión. Desde allí, Andrés Velásquez, representante de La Causa R, puntualizó que estas fallas eléctricas no solo se evidencia en Lara, sino que también, son un grave problema en diversas regiones del país.

«Estos cortes eléctricos se convirtieron en un viacrucis para los larenses, provocando no solo daños materiales, sino pérdidas humanas (…) pero esto pasa en toda Venezuela, aquí no hay gas, no hay agua, no hay transporte, nada de servicios públicos«, acotó Velásquez.

Por este motivo, recalcó que «el cuento que vienen echando» con respecto a una supuesta mejoría en Venezuela, «resulta ser una afirmación un acto de cinismo y descaro por parte del régimen de Maduro«.

A pesar de que se trató de una manifestación pacífica, los presentes no pudieron llegar hasta las instalaciones de Corpoelec como lo habían planeado, pues un cordón de seguridad de la Policía Nacional se ubicó a metros de la oficina, impidiendo el paso de los manifestantes.

Desde allí, Daniel Antequera, diputado a la Asamblea Nacional, recordó que el SEN era un modelo en el mundo, «pero con un discurso barato y trasnochado, la empresa quebró«. Además, mencionó que desde el régimen intentan resolver «lo que ellos mismos destrozaron» al cobrar en dólares, sin embargo, con esto no les alcanza para solventar la crisis eléctrica.

«Hablaba ahorita con alguno de los funcionarios, el régimen dice que mejoró el sueldo, pero ningún funcionario lo siente, porque la verdad, es que mientras esté Maduro en el poder, los que sufrirán más son los funcionarios públicos y los sectores populares«, agregó Antequera.