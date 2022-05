Monagas | Trasportistas protestan por tener 8 días sin distribución de combustible #17May

- Publicidad -

A pesar de las fuertes precipitaciones registradas en el estado Monagas, desde las 6:30 de la mañana de este lunes, transportistas del municipio Ezequiel Zamora, protestaron en el Crucero de la Virgen, carretera que comunica el estado Monagas con el resto del oriente del país, por tener 8 días sin poder surtir combustible.

Carlos Noriega, señaló que desde hace 8 días no han podido surtir combustible, porque en las estaciones de servicio de este municipio no hay gasolina, “es un verdadero problema nunca sabemos cuándo van a surtir, y ante la falta de respuesta decidimos llamar a un paro de transporte en esta localidad”, puntualizó.

Alexander González, aseguró que “se hace cada vez más insoportable, resaltando que existen 5 estaciones de servicio, tres en Punta de Mata y dos en el Tejero y no hay estaciones de servicio dolarizadas, lo que empeora el escenario”, aseguró.

De igual forma, Pedro Alcalá señaló que “no se justifica esta situación en un Estado petrolero es inexplicable la falta de gasolina, muchas personas dependemos de nuestro vehículo para mantener a nuestras familias, queremos soluciones”, expresó.

Asimismo Juan Contreras, recalcó que es preocupante esta situación porque no solo compromete el trabajo de los transportistas, sino que no hay manera de atender alguna emergencia que pudiese presentarse, no hay forma de movilizarse a la capital del estado ni a ningún municipio”.

Néstor Guevara habitante del sector, explicó que “trancaron la vía nacional los transportistas organizados de la zona por el problema del combustible, porque es imposible que puedan trabajar así”.

