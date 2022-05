COLUMNA El rincón de los miércoles #18May

- Publicidad -

El mundo del periodismo sufre en México el más terrible ataque contra los hombres y mujeres que ejercen el oficio. En lo que va de año han sido asesinados 12 periodistas y 36 en lo que lleva el presidente Andrés López Obrador a quien le han reclamado su intervención para detener esa especie de masacre contra la prensa del país azteca, azotado como está por el crímen organizado, enemigo jurado del trabajo que realizan los reporteros. México, lamentablemente tiene, actualmente, un verdadero récord de asesinatos atribuidos al narcotráfico. 80 millones de euros es una verdadera fortuna y ese dineral lo ganará un futbolista del PSG en la próxima temporada. Un buen porcentaje de ciudadanos se quejan reiteradamente sobre esos contratos mientras miles de científicos en el mundo deben conformarse con sueldos muy lejos de esas cifras durante toda una vida dedicada a salvar vidas. Está claro que ellos no llenan estadios, pero son merecedores de mejores remuneraciones por su trabajo Mbappe, la estrella que recibirá ese dineral pretendía cobrarle esa suma al Real Madrid, pero en la Casa Blanca dijeron nones… POLÍTICA: SI Gustavo Petro gana las elecciones en Colombia, aunque lo dudo, tendrá una pésima relación con Nicolás Maduro y el chavismo a juzgar por unas declaraciones que aparecen en las redes sociales… OBITUARIO: Nos apena el fallecimiento de un gran amigo, excelente abogado y reconocido gremialista. Luis Scott ejerció su profesión en nuestra ciudad con el reconocimiento de muchos larenses que supieron apreciar su honestidad como abogado y ciudadano. Un gran abrazo solidario para su estimada familia… CINE: ¿Recuerdan a TOP GUN?: le cuento que hace casi 40 años la película resultó un verdadero suceso cinematográfico, y hoy, con una nueva versión , puede superar la original con la presencia de Tom Cruise y Van Kilmer. Los espectadores disfrutarán de espectaculares escenas, superiores a la cinta original.

II

La política en nuestro país ha perdido el valor que antaño solía tener, tal vez porque los protagonistas de hoy carecen de estilo y talento en el que hacer y, lo que es peor, de credibilidad que debe poseer para poder convencer y ganarse el respeto de sus seguidores,Y es que la vanidad de los necios malogra todos los posibles méritos que puede tener un político militante. En esta larga carrera del autor de estas líneas he podido conocer una gran variedad de aspirantes al título de buen político. Unos, muy poco por cierto han podido hacer lo que se encuentra lejos del alcance de la mayoría de los mortales, otros han perdido la simpatía y el respeto de quienes escuchan su discurso donde, lamentablemente, la verdad está regularmente ausente. Tal vez, digo yo, si la honradez de sus propósitos llegará con fuerza al pueblo y se cumplieran las promesas que suelen ofrecer, nuestra gente estaría hasta orgullosa de formar parte de un país más creíble y de mejor futuro. Digo yo.

III

Los venezolanos, al igual que otros ciudadanos de países latinoamericanos, han cambiado mucho su manera de encarar sus vidas. Un cambio de conducta no tiene nada de reprochable cuando es para bien y no para asumir comportamientos que chocan con las llamadas buenas costumbres de la sociedad civil. El tiempo, viajero incansable, ha modificado el carácter del venezolano y hoy nos cuesta mucho adaptarnos a la modernidad mal entendida en el día a día. Barquisimeto, nuestra amada ciudad crepuscular,ha perdido su encanto del que tantas veces pesimismo, su hospitalidad y solidaridad, dos de las muchas virtudes del nativo, que siempre fueron guaros respetuosos y amables con propios y extraños. Si ustedes, caro lectores, saben a qué obedece ese cambio tan inesperado, no duden en decírmelo a ver si entiendo esa metamorfósis humana.

IV

El fiscal general Tarek William Saab anunció un Plan Nacional de Prevención del acoso escolar en todo el país donde participarán activamente las Fiscalías Superiores en cada Estado. Los menores de edad serán responsables por delitos en esa materia y judicializados, es decir, que si son menores también tendrán que responder penalmente ante los Tribunales y no gozarán de impunidad como venía ocurriendo permanentemente.Según el Fiscal, en lo que va de 2022 han registrado 74 casos vinculados al acoso escolar en Venezuela.

LRM

