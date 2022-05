VIDEO Asesor de la Casa Blanca para América Latina: Levantamiento de sanciones no va a mejorar la vida de los venezolanos #19May

- Publicidad -

El asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, manifestó este jueves 19 de mayo que no está planteado el levantamiento unilateral de las sanciones económicas a Venezuela si no hay pasos concretos por parte de la administración de Nicolás Maduro para avanzar hacia «elecciones libres».

“El levantamiento de las sanciones solo llenará los bolsillos del régimen”, expresó González durante una entrevista con para América Latina, director editorial de Bloomberg en el foro Bloomberg «New Economy Gateway Latin America».

Durante la conversación, el asesor del presidente Joe Biden afirmó que la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela “es simple” y se basa en que “si hay un resultado negociado que conduce a pasos ambiciosos, irreversibles y concretos hacia elecciones libres y justas, entonces Estados Unidos y la comunidad internacional aliviará la presión”.

En ese sentido, indicó que el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea deja “muy claro lo que debe suceder” para lograr esas condiciones electorales.

Por último, envió un mensaje a quienes piden el levantamiento de las sanciones sectoriales porque exacerban la crisis económica y humanitaria del país, González respondió que “el levantamiento unilateral de las sanciones a Venezuela no va a mejorar la vida de los venezolanos”.

El pasado 17 de mayo, Estados Unidos anunció que aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a impulsar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp. negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron el lunes a The Associated Press dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

