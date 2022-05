Zulia | 480 reclusos inician huelga de hambre por retraso en proceso judicial #20May

- Publicidad -

Los privados de libertad del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas San Carlos de Zulia, en el municipio Colón, han iniciado una huelga de hambre, luego que esperarán durante la mañana del 18 de mayo de 2022, por una respuesta de Nicolás Maduro y la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, sobre los detenidos que se encuentran con tuberculosis, así como el retraso en los procesos penales.

Son 480 privados de libertad que se encuentran afectados, entre los que algunos llevan hasta seis años en espera que se inicie sus juicios.

Los reclusos asegura que hace 25 días atrás iniciaron una protesta que inmediatamente una comisión de la Secretaria de Seguridad y Orden Público de la Gobernación de Zulia se acercó al penal y le prometió atender a los enfermos de tuberculosis y VIH.

Por su parte Yonder Durán, diputado y responsable de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial en Zulia, visitó el 5 de mayo de 2022 el penal y prometió 136 traslados a otras cárceles. De acuerdo a la de denuncia de los internos, ni el gobierno regional ni nacional cumplió con sus peticiones, es por está razón que nuevamente iniciaron esta huelga de hambre para que se ejecuten las promesas de atención a los enfermos y celeridad en los procesos judiciales.

“Somos 480 detenidos entre hombres y mujeres que solo pedimos ser escuchados. Hay un grupo que ya pagó su condena esperando juicio y otros cumplieron hasta la tercera y cuarta parte de la pena, han pasado hasta seis años aquí y no les han aperturado el juicio. Hace más de un mes nos prometieron habilitar dos tribunales de juicio, los instalaron, pero todavía no han comenzado a trabajar. Solo quieren dinero”, denunció un recluso del patio C.

