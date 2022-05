Aunque muestra su mejor rostro en años, el servicio de neurocirugía del HCAMP requiere de un área UCI

- Publicidad -

No es casualidad que el servicio de neurocirugía del Hospital Central Antonio María Pineda (HCAMP) hoy sea una de las áreas —por no decir la mejor— en mejor estado de este recinto sanitario. Desde que asumió la jefatura de neurocirugía, el doctor Carlos Angulo, acompañado de un grupo de médicos y especialistas comprometidos, se han dedicado a rehabilitar un área que en 2020 estaba completamente olvidada.

¿El método? unificar al sector público con el privado, creando convenios de beneficio mutuo: donaciones para el acondicionamiento y mantenimiento del área a cambio de un servicio de calidad.

Es así entonces como, en sus dos años como director del servicio, Angulo ha contado con el asocio de 14 empresas privadas, quienes han donado desde productos de limpieza hasta materiales de construcción, equipos médicos, electrónicos e insumos.

Todo marcha bien, pero aún falta

Pese al arduo trabajo, todavía falta mucho para que el servicio de neurocirugía del HCAMP pueda prestar una atención completamente óptima a la población larense.

En conversaciones para Elimpulso.com, el doctor Angulo señaló que este servicio requiere de un área para terapias intensivas, ya que la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital solo cuenta con 4 cupos y estos deben responder por toda la región centroccidental.

“Entonces un paciente que venga a nuestro servicio y necesite de terapia intensiva debe esperar meses para poder ser atendido”, dijo el galeno.

Aunado a esto, comentó que actualmente el servicio no cuenta con craneotomo eléctrico, aspirador ultrasónico, torre endoscópica y microinstrumentos, por lo que los pacientes deben pagar altas sumas de dinero para alquilar estos equipos.

“Entonces, si un paciente tiene que ser operado de un tumor en la cabeza, la intervención no le saldrá gratis como debería ser sino que debe pagar entre 4 a 5 mil dólares para alquilar estos equipos”, explicó Angulo, al tiempo que agregó que los pacientes se molestan “y comienzan a decir que en el hospital les están cobrando, y no es así, realmente te están pidiendo los aparatos porque no los hay”.

Al respecto, el doctor espera que nuevas empresas se puedan seguir sumando para lograr equipar completamente el servicio y atender a la población como realmente se requiere.

