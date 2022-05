Sucre | Se agudiza la falta de agua en el Casco Histórico y zonas altas de Cumaná #24May

- Publicidad -

Los habitantes del Casco Histórico y zonas altas de Cumaná, permanecen sin el servicio de agua potable por tubería. La crisis se ha agudizado durante los últimos 6 años. La alternativa es cargar en bidones el vital líquido de tomas adyacentes a la Gobernación del estado Sucre.

Vallecito, Mundo Nuevo, El Pui Pui, Pan de Azúcar, Las Caracas, El Antillano, Miramar, San Francisco, calle Ribero y Bolívar; La Orquídea, Santa Inés, Los Portales, Guarataro, entre otras comunidades que conforman la zona antigua de la capital sucrense, claman por unos pocos litros de agua potable para poder solventar los quehaceres diarios del hogar de más de 8 mil familias.

De manera improvisada los vecinos armaron sus carruchas para poder trasladar el agua en diversos recipientes, por la inclinada cuesta a estos sectores. Se trata de una caminata de al menos 2 a 6 kilómetros desde las diversas tomas improvisadas que están en el centro de la ciudad, adyacente al palacio de gobierno regional, hasta las viviendas en el Casco Histórico, bajo el inclemente sol y calor típico de Cumaná.

Continúa crisis del agua

Enrique José Maza de la comunidad La Orquídea, barrio Mundo Nuevo manifestó tener al menos 3 años sin el suministro de agua potable por tubería de manera constante. Adicionalmente, agregó no entender por qué se están estableciendo cortes no programados, donde apenas le permiten 1 hora para recolectar el esencial líquido.

“No entendemos que está pasando ya con lo del agua. Pusieron dos bombas allá arriba en Miramar y el Antillano, e igual estamos sin agua. Si sabemos que tienen que arreglar el tanque ¿por qué no lo hacen? Ese tanque de El Antillano, eso se va a caer y eso tiene un montón de casas alrededor, hasta que no ocurra una tragedia no van hacer nada (…)”, alertó Maza.

Los vecinos hicieron hincapié en llamado de atención al gobernador del estado Gilberto Pinto, al alcalde del municipio Sucre Luis Sifontes y a la gerencia de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), para que tomen en serio la problemática de la falta de agua en el Casco Histórico y zonas altas de Cumaná.

