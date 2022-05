COLUMNA El rincón de los miércoles #25May

- Publicidad -

En pocos días Colombia, nuestro vecino,elegirá el nuevo presidente de la República. Iván Duque, quien concluye la difícil tarea de manejar un país que, a pesar de todas la crisis por la cual atraviesa, ha tenido que enfrentar en su gestión los ataques de los extremistas de izquierda con su indeclinable apego al sistema democrático. Dos candidatos gozan del favoritismo de un electorado de casi 40 millones de colombianos que tendrán la responsabilidad de llevar hasta el Palacio de San Carlos a quien promete luchar por una verdadera paz que permita superar definitivamente el clima de violencia que parece incontrolable. Tanto como Federico Gutiérrez como Gustavo Petro son dos candidatos con grandes diferencias ideológicas sobre las cuales el país tendrá necesariamente que decidir su futuro próximo, que no debe ser otro que una marcha que conduzca a la reconciliación del país con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones en su avance al crecimiento político, social y económico como lo han prometido, Colombia no solamente tiene recursos suficientes para emprender una misión tan compleja como la que apuntamos, pero también recursos humanos de gran talento que puedan superar lo que separa a su pueblo, y unifique las mejores ideas destinadas a crear las condiciones necesarias que mejoren las condiciones de vida de su maravillosa gente. Prohibido equivocarse Colombia…

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se ha convertido en un aliado a ultranza del gobierno comunista de Cuba, al cual defiende con vehemencia, sin importarle la opinión de la mayoría de su país, en la controversia planteada en las invitaciones que los Estados Unidos ha realizado para la Cumbre de las Américas. No solamente tiene argumentos para apoyar la presencia de Cuba en esa reunión. Ha mostrado su interés en poder resolver el problema económico por el cual atraviesa la isla, prometiendo colaborar con el régimen contratando al menos 500 médicos para trabajar en los programas de salud y, como es lógico, incluirlos en la política mexicana como socios activos de su gobierno. López Obrador está convertido en un aliado de la dictadura cubana. Es la enfermedad del poder, advierten sus detractores, aunque AMLO parece desafiarlos apoyado por sus amigos del continente…

El senador Marco Rubio, enemigo declarado de las dictaduras latinoamericanas, anda furioso con el presidente Joe Biden. La razón de su enojo obedece al anuncio que Estados Unidos aliviará algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto presumiblemente destinado a estimular las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Dijo, sin embargo, que ninguno de esos alivios de presión conducirá a un aumento de ingresos para el régimen…

CONTESTANDO: Los otros jinetes latinos que han ganado el Kentucky Derby son Angel Cordero JR, John Velázquez, Víctor Espinoza, Mario Gutiérrez, Jacinto Váquez, Jorge Chávez, Edgar, Joel Rosario, Jorge Velazques, José Santos, Gustavo Avila y finalmente Sony León, que lleva el mismo nombre del recordado boxeador Sonny León, si quieren saber más, leanse un excelente trabajo del periodista Oralando Peñaloza, quien descubrió un sinfín de coincidencias con cañonero y su conductor Gustavo Ávila…

II

ISABEL II: El festejo por sus 70 años de reinado, su Majestad, la Reina de Inglaterra, comenzará el 2 de junio hasta el 5 del mismo mes en todo el Reino Unido si su salud lo permite. Semanas atrás, la Soberana estuvo presente en un gran espectáculo hípico donde participaron 500 caballos y 1.300 artistas. Ella hizo un gran esfuerzo para estar presente en el show, y se le vió muy sonriente y alegre como una jovencita a pesar del montón de años cumplidos. Confieso mi admiración absoluta por su majestad. No debe ser muy fácil lidiar con tanto envidioso, no solamente de su salud, sino también de su estilo, de su sonrisa y, curiosamente de su energía y carácter, porque se necesita mucho carácter para entenderse con el parlamento, y a la vez con sus hijos e hijas que parecen no entender que a una reina como Isabel II se le respeta hasta el infinito. Saludos, graciosa majestad. Deseamos que su hijo Carlos haya aprendido la lección que usted le ha dado y se convierta en un buen Rey.

III

MESSI: No lo crean todavía, pero los rumores siguen rondando sobre el futuro próximo de Leonel Messi. Algunos diarios deportivos están convencidos que el argentino no será de la partida con el PSG la próxima temporada donde su actuación ha dejado mucho que desear por lo cual prefiere irse a Miami donde podría formar parte del Inter, el equipo de David Beckam, donde además podría formar parte del grupo financista. Messi no ha querido comentar el asunto y ya se encuentra en Florida donde tendrá las últimas conversaciones sobre esa posibilidad. En lo que respecta al Real Madrid se habla de un acuerdo económico entre la directiva del equipo blanco y Mbappe, la estrella del PSG…

TENIS: Gran expectativa rodea al Roland Garros, uno de los torneos más importante en el calendario tenístico de Europa. Rafa Nadal ha sido dueño y señor de esa competencia por varios años, y hoy aspira mantener el invicto si sus lesiones lo permiten, o si Carlos Alcaraz, la gran revelación, lo dispone. A este último todo le ha salido bien, incluyendo un triunfo sobre el manacorí, cuyos problemas son sus peores enemigos en esta oportunidad…

COV: No sabemos si las elecciones del Comité Olímpico Venezolano goza de la aceptación general de la dirigencia deportiva nacional, pero si nos enteramos que esa elección estuvo manchada por la política partidista y el oficialismo, representado por los hermanos Rodríguez, una curiosidad que, seguramente, llamó la atención del Comité Olímpico Internacional. Parece que no hay manera de separar al deporte del juego de la política…

QATAR: Seis de los árbitros que actuarán en el próximo Mundial de Fútbol son mujeres en el grupo de 129 seleccionados por la FIFA, entre las cuales figuran una francesa y dos latinoamericanas, estas últimas Brasileña, mexicana y estadounidense.

LRM

