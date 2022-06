OPINIÓN Un libro para la Sociedad Anticancerosa del estado Lara #10Jun

- Publicidad -

El pasado 04 de Junio del presente año tuve el honor de estar junto a mi familia, en el bautizo y presentación de un hermoso libro para la historia, ese día tuve el honor de dirigir unas sentidas palabras y de presentar el libro sobre la historia de la Sociedad Anticancerosa del Estado Lara, interesante obra que fue realizada por un hombre importante dentro del mundo de la historia y de las letras de la mano y pluma del Dr Reinaldo Rojas, de cuyo estudio y minuciosa investigación logro compilar y formar una importante obra que lleva por título Sociedad Anticancerosa 70 años al servicio de la comunidad larense, en donde ahora ya ha quedado plasmada su historia no solo para nuestra sociedad larense sino para ser conocida en el mundo entero, libro donde de manera muy bien detallada se conocerá desde sus inicios hasta el presente donde se conocerá todo el desarrollo de está institución que ha tenido por norte librarle una batalla al cáncer y ayudar a los enfermeros más pobres y vulnerables de nuestra sociedad larense. Comienzo mi participación en el bautizo de este importante libro en cuyas páginas se guarda la trascendente historia de está institución , sus inicios y también sus aportes en la materia médico asistencial, y sobre todo su constante lucha contra el cáncer, con un pensamiento del filósofo hindu Pantajali, quien vivió entre 500 y 300 años antes de Cristo, este filósofo hindú decía lo siguiente sobre cuando se refería a la inspiración, “Cuando estás inspirado por algún gran propósito, por algún proyecto extraordinario, los pensamientos rompen las barreras, la mente trasciende sus limitaciones, la conciencia se expande en todas las direcciones y te consigues en un mundo nuevo y maravilloso las fuerzas, las facultades y los talentos dormidos cobran vida y te das cuenta de que eres mucho más grande de lo que jamás hubieses imaginado.” Ese pensamiento elevado al cuál hace referencia Pantajali es la base y el principio de todo, pero ese pensamiento para cobre vida en el mundo exterior también debe ir acompañado del esfuerzo de la voluntad del empuje y dedicación de quién lo sueña porque si eso no ocurre ese fruto de nuestra inspiración se queda adormecido dentro de nuestro pensamiento. Así nació está institución, gracias a la inspiración divina de un señor muy recordado por la sociedad larense don Jesús María Bermúdez, un hombre de negocios y empresario larense, un señor muy inquieto y cuya sencillez era contagiosa, quien luego de una mala noticia en su seno familiar, con un posible cáncer que supuestamente lo padecía su amada esposa él le pidió a Dios que si ella se salvaba iba a levantar una institución en Barquisimeto dedicada a la lucha contra el cáncer, habiendo viajado a los Estados Unidos para un mejor diagnóstico pues en nuestro país había mucho atraso en relación con esa enfermedad en cuanto a diagnóstico y tratamiento, ocurrió un milagro y la buena noticia y era que su señora esposa no padecía de esa enfermedad, entonces en cumplimiento a esa promesa, Don Jesús se reunió con un grupo de ciudadanos destacados dentro de la vida activa de nuestra sociedad larense y fundó la Sociedad Anticancerosa del Estado Lara y entre sus primeros miembros se encontraban las siguientes personas don Jesús María Bermúdez presidente fundador, Amílcar segura, moisés Álvarez, Rafael Carstens, Humberto campins Honorio Sigala, dr Méndez llamozas, Antonio Montilla Argenis Román y Napoleón Macías todos ciudadanos de mucho prestigio, signados por el respeto, trabajo y trayectoria social, quienes unieron su férrea voluntad para lograr la fundación de la Sociedad Anticancerosa del Estado Lara. Esta importante institución larense nació un 17 de enero de 1952, y en su acta constitutiva se encuentra plasmada la siguiente frase: “Unidos todos por la consecución de un propósito común fomentar y canalizar la iniciativa privada para obtener la máxima colaboración de la colectividad larense en la lucha contra el cáncer”y así desde esa fecha está institución ha ido permaneciendo y creciendo en el tiempo con miras a librar batallas en la lucha contra el cáncer hoy día se brinda acá otros servicios médicos lo que viene a indicar que es una institución bien importante para nuestra región en materia de salud. Esa misma inspiración divina fue la que llevo a mi querido, ejemplar, humano y recordado padre el Dr Carlos Liscano luna, quien partió de este mundo un 26 de noviembre del 2001, a dedicarse y a especializarse en la materia de la radiología y carcinología pues siempre cuando hablaba conmigo me afirmaba que la vida es un misterio y que cada uno de nosotros venimos al mundo a cumplir una misión y me comentaba con nostalgia sus inicios como médico y lo mucho que le dolía ver cómo a los pacientes con cáncer los relegaba a un segundo plano y los tenían como casos incurables y sin remedio, eso lo hizo trasladarse a estudiar a París para realizar sus estudios de especialización y cuando los culminó habiendo tenido oportunidad de radicarse en otros hospitales del mundo pues pudo hacerlo en el instituto Curie de París o en Philadelphia Estados Unidos escogió regresar a su País y formar parte de la Sociedad Anticancerosa del Estado para ayudar a los pacientes más necesitados afectados por esa enfermedad. Mi padre comenzó a trabajar en esta institución desde 1956 y de manera inquebrantable se entregó a servir al prójimo luchó mucho por hacer de esta institución una referencia clínica importante y fortaleció con mucho empeño trabajo y voluntad a esta institución. Somos testigos entonces una vez más de que cuando estamos inspirados por un algún gran proyecto somos capaces de romper barreras y de lograr cosas increíbles y maravillosas. Esa inspiración estoy segura también le acompaño a los otros ilustres ciudadanos que luego del fallecimiento de don Jesús María Bermúdez, pasaron por el cargo de la presidencia de la Sociedad, don Manuel S. Cordero, Dr. fulvio Pallota y el abogado y empresario Joseph Sabagh quien desde hace ya algunos años se encuentra entre nosotros y quién también ha estado inspirado y motivado en ayudar y ver crecer a la Sociedad Anticancerosa del Estado Lara, siendo actualmente su presidente. Quiero destacar aquí también la labor altruista y que durante muchos años a prestado en esta institución el Dr Fernando Gómez, quien desde el fallecimiento del Dr. Carlos Liscano se ha desempleado como médico director, segura estoy que también su mística en el trabajo y su inspiración hoy lo deben llenar de alegría de ser testigo y parte valiosa en el desarrollo de esta institución de dónde el ha sido parte importante como médico y también, como parte de la directiva, igualmente quiero destacar aquí la labor de una señora que durante muchos años llegó a esta institución igualmente inspirada en ayudar a los enfermos con cáncer y en ayudar en el funcionamiento y crecimiento de está Sociedad, la señora Dilcia Graterol de Pérez, una mujer con una capacidad natural para dirigir y establecer las pautas para el buen funcionamiento de este organismo, donde sin descanso sigue adelante aportando en positivo distintas gestiones para ver crecer y progresar está obra. La Inspiración también estoy segura que acompaño a un histórico y hermoso comité de damas larenses que desde sus inicios acudían a la sociedad y ayudaban con mucha energía en la campaña anual Unidos contra el cáncer y la operación pote y organizaban todos los años eventos sociales para recabar fondos, recuerdo que dicho comité era liderado por dos mujeres bellas y extraordinarias Carmen Lucía herrera de Bermúdez QEPD y mi querida madre Astrid Ponte de Liscano culminó felicitando una vez más los logros de está institución los cuales gracias a la inspiración, al estudio búsqueda de datos y de anécdotas históricas por el Dr Reinaldo Rojas historiador escritor e individuo de número de la academia nacional de la historia, quién logró plasmar en este libro desde sus inicios hasta la actualidad de una institución que permanece en el tiempo. libro que sin lugar a dudas será una referencia importante y de lectura obligatoria para los médicos de las nuevas generaciones para el gremio médico en general y para los estudiantes de medicina y para todo Barquisimeto, Venezuela y el mundo pues ha quedado plasmado en este libro la historia de una institución que nació inspirada por un agradecimiento a Dios como consecuencia de haber ocurrido un milagro, de allí entonces que esté libro también nos hace retomar la fe y en visualizar nuestros proyectos a través del prisma de la esperanza muchas gracias apreciado Dr. Reinaldo Rojas con su libro, nos ha honrado, muchas gracias por su esfuerzo y por su dedicación en la realización de está obra tan importante para nuestra institución, vaya está historia ya recogida en un libro titulado Sociedad anticancerosa del Estado Lara 70 años al servicio de la comunidad, por todos los rincones del mundo para que sirva igualmente de inspiración en la creación de otras instituciones en pro del avance de la sociedad y de toda la humanidad, nuestra historia continúa y ahora un valioso e importante libro es parte de ella, muchísimas gracias.

Astrid Liscano