Douglas León Natera: En salud pública este país no está preparado para nada #14Jun

Autoridades nacionales de salud han dado a conocer el primer caso de viruela del mono registrado en Venezuela, presentado por un pasajero procedente de Madrid, España. Sin embargo, el riesgo de contagio de esa o cualquier otra enfermedad es latente en nuestro territorio, porque de acuerdo a la afirmación del presidente de la Federación Médica Venezolana, doctor Douglas León Natera, el país, en salud pública, no está preparado para nada.

A este gobierno no le interesa cumplir con lo que dice la Constitución: garantizar salud y vida a los venezolanos o no que vivimos en el país.

Nos agarró la pandemia con los hospitales desabastecidos, siguieron desabastecidos y los convirtieron a todos en centros de reclusión de COVID-19. Entonces, las personas se morían de esta enfermedad y los que iban hasta allá para hacerse las consultas, pero no recibían medicamentos.

Ahora, enfermedades que aparecen en el mundo después de cincuenta o sesenta años han desaparecido, hay que tener mucho cuidado porque se pueden propagar rápidamente.

Sin embargo, la regeneración de vacunas se puede lograr un poco más rápido porque ya hay experiencia, por ejemplo, para controlar un brote de vacuna para la viruela.

Aquí tenemos un laboratorio de biomedicina muy bueno en el Hospital Vargas, que han venido desmantelado, pero todavía es eficiente por la calidad de los médicos que trabajan allí. Pudieran reiniciar la elaboración de vacunas ante la presencia de casos de viruela del mono.

Sin embargo, definitivamente, Venezuela no está preparada ni siquiera para una gripe epidémica que pudiera llegar, diferente al virus del COVID-19, porque, reitero, los hospitales están desabastecidos, no hay insumos, no hay medicamentos y el ministerio está desmantelado porque al gobierno no le interesa para nada la salud del pueblo venezolano.

Por otra parte, el dirigente gremial de los médicos declaró que no es función de los profesionales de la Medicina estar haciendo evaluaciones sobre lo que falta en los hospitales.

La función de los médicos es asistir a los centros hospitalarios y con los medicamentos que haya o sean suministrados por la dirección regional de salud, ejercer su profesión lo mejor posible.

Durante muchos años nos enseñaron nuestros maestros y nosotros a nuestros alumnos a velar por la salud de los enfermos.

Eso forma parte de la idiosincrasia del médico y del pueblo: ayudar al prójimo. Pero, el gobierno en vez de seguir esa conducta y colocar en el ministerio a personas idóneas para trabajar por la restauración de la salud de los enfermos, como si fuese su familia, lo que hacen es tratarlos a las patadas y así ocurre en los hospitales, donde esconden lo poco que les llega y lo van dando selectivamente a quienes comparten su pensamiento político o actúan con componendas a sus intereses.

Hizo referencia a lo que ocurrió en el Hospital de los Andes, que corresponde a la Universidad de los Andes, donde el director, hace tres o cuatro años, le negó al servicio de cardiología los medicamentos que él tenía a su disposición y no donde se requerían para el tratamiento de los pacientes. Cuando menos se esperaba, le dio un infarto que puso en peligro su vida. Alguien procedió a abrir su oficina y encontró las medicinas bajo llave, logró recuperarlas y se las colocaron al funcionario, quien se salvó. Una vez recuperado reconoció su mal proceder, pero ya habían dejado de existir muchos pacientes porque no se les suministraron los medicamentos que él guardaba como si se tratara de un tesoro.

Así han actuado muchísimos funcionarios de este gobierno a lo largo de más de veintidós años, porque, como ya decía, no le importa la salud de los enfermos.