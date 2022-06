Guaidó denunciará ante instancias internacionales las acciones violentas en su contra #14Jun

- Publicidad -

El presidente interino, Juan Guaidó, informó este martes 14 de junio en rueda de prensa, que denunciará ante instancias internacionales las acciones violentas en su contra, durante su gira por Venezuela.

«No vamos a normalizar la violencia perpetrada por la dictadura ni a ese lenguaje de odio. Vamos a denunciar en las instancias internacionales correspondientes. Vamos a insistir, no tengan dudas que a pesar de la dificultad vamos a seguir en las calles, claro que vamos a llevar a la justicia a un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad», expresó Guaidó en referencia a los hechos registrados el fin de semana en Cojedes.

«Es evidente que lo que quiere generar la dictadura invisibilizar la lucha de años y por eso meten presos a jóvenes venezolanos y nos emboscan en el estado Cojedes», añadió.

En este sentido, añadió que «no habrá piedra o amenaza, intimidación que nos saquen de cumplir con nuestro deber y ese es el propósito de lo que estamos haciendo. No tengan duda que vamos a seguir alzando la voz por los venezolanos».

A juicio de Guaidó, lo ocurrido en Cojedes «es un caso de desinformación oficial impulsado desde el Estado usurpado, para promover odio y la violencia que afortunadamente el sábado no terminó en tragedia».

«La cobardía se expresa no solo en empujones sino en no establecer un mínimo de responsabilidades en esas acciones», acotó.

Por otra parte, Guaidó se pronunció sobre las elecciones primarias opositoras para elegir un candidato unitario, asegurando que «un abanderado no es suficiente, los necesitamos a todos». «La primarias son la consolidación de un proceso unitario», dijo.

Sobre los servicios públicos, destacó que «no es normal pasar todas las semanas sin luz ni agua. No es normal que los hospitales no tengan ningún tipo de insumos. No vamos a normalizar la tragedia».

Es importante recordar que este fin de semana, el presidente interino calificó como una “emboscada” comandada por miembros del régimen, las agresiones que sufrió junto a su equipo durante la visita que realizó el sábado al estado Cojedes.

“Emboscada que dirigiera hoy el régimen en San Carlos (Cojedes) liderada por diputados del cuerpo deliberativo que hoy usurpa Jorge Rodríguez. Y debo decirlo claramente, estaba Nosliw Rodríguez y Marcos Mendoza claramente identificados en las imágenes, en los videos, que lideran esta emboscada en un lugar público”, puntualizó en su declaración en la que responsabilizó a los parlamentarios de la AN electa en 2020 de los hechos violentos.

El pasado 4 de junio, otro hecho similar se presentó en una visita del mandatario interino al estado Zulia, cuando un grupo de simpatizantes del oficialismo irrumpió en un acto que llevaría a cabo en Maracaibo.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que se generó la situación irregular y como un grupo de personas con sillas en manos comienza a agredir a los presentes.

Según reportes en Twitter, el hecho se registró en la cancha deportiva Hidalgo Herrera, y tal como quedó evidenciado, Guaidó no se encontraba en el sitio durante los hechos irregulares.

