VIDEO Rafael Dochao Moreno: Europa nunca ha abandonado a Venezuela #16Jun

Rafael Dochao Moreno, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Venezuela, llegó al estado Lara el pasado viernes y en una entrevista exclusiva para Elimpulso.com ofreció detalles de su visita, proyectos del organismo europeo en el país, entre otros temas.

Egresado de la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, el diplomático con más de 36 años de ejercicio, apartó un espacio de agenda para conversar con el equipo periodístico y expresar su satisfacción de estar en tierra crepuscular.

«Hay que salir de Caracas y conocer el país. Esta región no la conocía pero me parece bellísima, la gente espectacular y acogedora. Me habían dicho que cuando llegara a Lara me daría cuenta que es el lugar donde la música impera y lo he visto en muchísimas ocasiones estos días», manifestó con una sonrisa el embajador europeo.

«He tenido tres tipos de reuniones, con el gobierno regional, gremios y sociedad civil», continuó al ser consultado sobre los detalles de su recorrido por el estado Lara.

De igual forma, Dochao Moreno, quien se desempeña como Encargado de Negocios de la UE en el país desde el pasado 1 de septiembre de 2021, recordó que el organismo que representa financia diferentes proyectos en Venezuela, por lo que aprovechó la oportunidad para visitar a los que se desarrollan en la entidad larense.

«Visitamos una de las Escuelas Técnicas Agropecuarias que junto a la FAO estamos haciendo. Se trata de un hermanamiento de nuevas técnicas agrícolas y educación para fomentar la agricultura y seguridad alimentaria», comentó.

«Fuimos además un centro de acogida de mujeres maltratadas y el tema de la violencia de género, que es grave en este país, me han dicho por ejemplo que El Tocuyo es uno de los sitios de mayor número de feminicidios al año, es un tema que nos preocupa y por eso financiamos estos proyectos», dijo.

Migración de venezolanos en Europa

El diplomático fue consultado sobre el incremento de migrantes venezolanos a ese continente, donde destacó que la Unión Europea ha brindado apoyo a los ciudadanos que llegan provenientes de Venezuela.

Así mismo, mencionó que Europa ha retribuido la receptividad que en su momento tuvo la nación venezolana al recibir a migrantes europeos luego de la guerra civil española.

«Se habla de 200.000 venezolanos en España pero hay una cosa que es fundamental y es el péndulo, porque en un momento determinado vinieron muchos españoles a Venezuela y se les acogió maravillosamente , habían muchos españoles en Venezuela y muy pocos venezolanos en España. Probablemente de aquí a 10, 20 o 50 años tal vez vendrán europeos a Venezuela, hay que intentar que la migración se haga de forma legal y organizada», declaró.

Añadió que la Unión Europea ha implementado programas de financiamiento destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos que han salido del país.

«Se han creado muchos programas de financiación junto a la Oficina Humanitaria de la Unión Europea para que la acogida de ciudadanos venezolanos en Europa y América Latina sea hecha de la mejor forma posible», puntualizó.

Inversiones europeas en Venezuela

El Encargado de Negocios de la Unión Europea en Venezuela, destacó las potencialidades del país y las futuras inversiones de empresas europeas en territorio nacional.

«Cuando llegué en septiembre todos me decían aquí no viene nadie a invertir, este país no tiene seguridad jurídica, sin embargo he visto que hay gente que vuelve, venezolanos que estaban fuera y empresarios europeos que empiezan invertir en algunos sectores como la agroindustria», manifestó.

«Empresas como ENI o Repsol están dispuestas a seguir produciendo gas y petróleo y poder venderlo. Europa nunca ha abandonado a Venezuela y creo que el momento en que las condiciones vayan subiendo poco a poco habrá mayor inversión», concluyó.