Bolívar | Jubilados y pensionados reclaman ante el IVSS el pago del bono de recreación #22Jun

Desde la sede del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), en el paseo Meneses, parroquia Catedral en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, este 22 de junio, jubilados, pensionados y sobrevivientes exigieron el pago del bono de recreación correspondiente al año 2022.



Isolina España, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del IVSS, expresó que de forma pacífica reclamaron la cancelación del bono, un beneficio contractual que desde hace años perciben y que debió ser percibido por los adultos mayores el pasado 29 de mayo.

“Ese bono es como el pago de las vacaciones anuales para nosotros que nos corresponde por tanto años de servicio prestados. Todos los 29 de mayo debe ser cancelado y ahora el Gobierno dice que es mucho dinero y no tiene cómo pagar”, expresó.



De acuerdo a España el monto del bono de recreación supera los mil bolívares. Jubilados, pensionados y sobrevivientes afirmaron que no cesarán sus reclamos puesto que, de dejarse eliminar este beneficio, temen que les quiten lo poco que les queda y solo queden percibiendo mensualmente un pírrico monto por concepto de pensión.



“Lo que les nos dan es una miseria, el jubilado no tiene beneficios porque los han eliminado y por ellos nos mantenemos en la calle a nivel nacional”, precisó.



España manifestó que los 130 bolívares de pensión que reciben desde el mes de abril no alcanza siquiera para un día de alimentación. De hecho, alertó que entre los adultos mayores hay un incremento significativo de enfermedades como la diabetes e hipertensión por el consumo excesivo de carbohidratos.



“Nos enfermamos porque no tenemos buena alimentación y tampoco nos podemos atender bien en la parte médica porque en los hospitales no hay laboratorios, rayos x y lo que devengamos no nos alcanza, o comemos o compramos medicinas”, dijo.



En ese sentido, exhortó a todos los jubilados, pensionados y sobrevivientes a mantenerse alerta y a asistir a los próximos llamados de protestas en Ciudad Bolívar y a nivel nacional.

