Son titulares domingo #26Jun

Venezuela ocupa el último lugar en el ranking de países que luchan contra la corrupción.



Alberto Domínguez: No sabemos nada sobre el supuesto bono de 10 mil bolívares para los jubilados



Conviasa suspende vuelos a Argentina y Chile, en medio del escándalo por aviones iraníes



Venezuela: 22 toneladas de droga han sido incautadas en lo que va de año asegura el gobierno



El icónico Museo de los Niños, golpeado por la crisis, recauda fondos para reabrir sus puertas



Sistema Patria comenzó con la asignación del Bono Victoria de Carabobo 2022



El peaje de Tazón comenzaría a funcionar en julio



COVID-19 en Venezuela‌‌ 177 nuevos casos y 2 Fallecidos



Funcionario de Estados Unidos: Nuestra política hacia Venezuela no va a cambiar



Trabajadores de la salud en Aragua, siguen en la lucha salarial en las calles



Parlamento chileno anunció investigación por vuelos de Conviasa a Santiago



Inflación sigue ahogando a los venezolanos: Precios de los alimentos crecen hasta 12% en una semana.



Muchas fotos y pocas soluciones: Gira de Maduro no trajo una salida a la crisis económica de Venezuela.



Alertas con las alcabalas: Delincuentes usan prendas militares para robar y secuestrar en Venezuela.



Tres protestas por agua Nueva Esparta en un solo día en isla Margarita



El 85% de los jóvenes venezolanos trabajan bajo informalidad debido a la aguda crisis económica



En Barinas cierran la Troncal 5 en protesta por nuevos apagones



Autobús que iba de Caracas a Cumaná, fue interceptado cerca de Pirutu. Para detenerlo colocaron una barricada, también usaron armas de fuego. Golpearon al chofer que intentaba evadir a los delincuentes que luego asaltaron la unidad



La actriz Rosario Prieto se encuentra en terapia intensiva, luego de sufrir un infarto.



Sudeban confirma que migración de clientes BOD al BNC cerró con éxito



Andrés Azpurua: Casi un millón de cuenta de Movistar fueron víctimas de intervención por parte de Maduro



Agua reciclada, la solución más rentable para la escasez hídrica en Venezuela







Internacionales



Expertos estiman que Ucrania ha logrado desgastar a los rusos en Lugansk



Denuncian que los rusos secuestran a niños y familiares de soldados ucranianos



La Comisión Europea propone prohibir la minería en el fondo del mar



Conmoción en México: encontraron 14 cadáveres en una fosa clandestina con presuntas víctimas torturadas



La venta de viviendas nuevas en Estados Unidos sube un 10,7% durante mayo, a su vez, la tasa de interés para préstamos a 30 años llega al 5,8%, su nivel más alto desde finales de 2008.



Obama acusa a la Corte Suprema de haber «atacado las libertades fundamentales» tras anular el derecho al aborto



Después de 60 años nevó en la localidad de Sumapaz en Bogotá



Musk dice que fábricas de Tesla están perdiendo miles de millones



Diputados chilenos investigarán avión venezolano-iraní que ha aterrizado en Santiago en varias oportunidades



Dictadura de Cuba condena a 5 y 9 años de cárcel a los disidentes Otero Alcántara y Osorbo



Putin evade su responsabilidad y culpa a Occidente por el aumento de la inflación mundial



Macron se solidariza con las estadounidenses e insta a proteger el aborto: «Es un derecho fundamental para las mujeres»



Al menos 39 balseros cubanos han muerto ahogados en ocho meses tratando de llegar a EEUU por mar



Policía chilena interceptó uno de los mayores alijos de éxtasis en Suramérica



Último informe de Bachelet antes de dejar su cargo en la ONU revela que continúan las torturas en Venezuela



Investigan como terrorismo el tiroteo en Oslo que dejó dos muertos y más de 20 heridos



Rusia informó de más de 700 muertos en las filas ucranianas en un día



Autoridades de Kiev anuncian un toque de queda hasta el 3 Jul



Ucrania denuncia un bombardeo «masivo» con misiles rusos desde Bielorrusia



Ecopetrol en máxima alerta por planes de Gustavo Petro: El valor de la empresa va en picada5403:25

España refuerza las medidas anticrisis con un nuevo impuesto a las empresas energéticas



Jueza formaliza indemnización de 10,3 millones de dólares para Johnny Depp



Suman cinco los muertos en protestas contra Guillermo Lasso y crecen los enfrentamientos en las calles



Presidente del Parlamento convoca a diálogo entre Gobierno de Ecuador y Conaie



El Pdte Lasso señala que se termina el Estado de Excepción en todo el país.



FMI aprueba $1.000 millones para Ecuador, en medio de las protestas contra Guillermo Lasso



Rafael Correa evidenció que con las protestas solo busca elecciones anticipadas en Ecuador



Multitudinaria manifestación en Quito contra disturbios de indígenas ecuatorianos



Nueve estados de EE UU prohíben el aborto y otros podrían hacerlo pronto



Miles se manifiestan en ciudades estadounidenses por el derecho al aborto



Mueren 18 inmigrantes en intento masivo de entrar a España desde Marruecos



España destinará 9.000 millones de euros más para enfrentar el impacto económico de la guerra en Ucrania



Rusia se hace con el control de casi toda la región de Lugansk



Rusia anuncia que no se unirá al Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares



La Unión Europea está comprando más petróleo ruso, revela Bloomberg



La viruela del mono no es por el momento una emergencia sanitaria, según la OMS



Wall Street se recuperó y cerró la primera semana con ganancias en más de un mes



Trudeau tras la sentencia en EE.UU. sobre el aborto: «Ningún Gobierno, político u hombre debería decirle a una mujer lo que puede o no hacer con su cuerpo»



Sandra Bullock anunció su retiro temporal de la actuación: “Solo quiero estar en casa”





Deportes:



La justicia suiza confirmó prisión para ex número dos de la Fifa por corrupción



La Vinotinto Femenina, salió victoriosa del partido amistoso ante Chile con el marcador 0-1 en Curicó este sábado.



Futbolistas alemanes transgénero podrán elegir entre equipos masculinos o femeninos



Gabriel Lugo y Shia Rodríguez logran medallas de oro para Venezuela en Valledupar



Karate do: Venezuela en Valledupar, este sábado, obtuvo 4 preseas más.



Venezuela venció a Guatemala y ascendió al Grupo II de la Copa Davis



¡Apunta al Grand Slam! Kvitova es campeona en Eastbourne