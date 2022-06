Miranda | Grupo de enfermeras de hospital de Los Teques manifestó para exigir bono #28Jun

- Publicidad -

La tarde de este lunes 27 de junio, personal de enfermería del Hospital Victorino Santaella (HVS), ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda, protestó para exigir la cancelación del bono de 24 horas, que no perciben desde febrero.

Una de las manifestantes fue la enfermera Vanesa Cordero, quien denunció que “la necesidad y la confianza puesta en el departamento los llevó a aceptar un acuerdo verbal para trabajar las 24 horas corridas”, ella aseguró que fue “un error que ahora lamentamos profundamente”.

- Publicidad -

El grupo de enfermeras que decidió manifestar a las afueras del hospital, aseguró que hasta la fecha no le han cancelado el pago ni una vez. “A pesar de que las autoridades aseguraron que nos van a cancelar, no tenemos seguridad ni fecha. No estamos exigiendo que nos regalen un dinero, reclamamos el pago de nuestro trabajo”, precisó otra enfermera que protestó, quien prefirió no identificarse.

Las profesionales aseguraron que desde que cumplen con la ronda de 24 horas, “el hospital se veía compensado, ya que la falta de personal es evidente, hay noches en las que no hay personal, asi como hay áreas donde trabaja una sola enfermera para 30 pacientes”.

Esta es la tercera protesta que protagonizan profesionales de la salud que laboran en este hospital ubicado en el estado Miranda, en lo que va de año, se han pronunciado continuamente por las precarias condiciones en las que laboran.

- Publicidad -

Más información: www.termometronacional.com