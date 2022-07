Colegio de Profesores: Han desaparecido asignaturas como Física, Química y Biología #6Jun

- Publicidad -

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, aseguró a El Impulso que prácticamente han desaparecido asignaturas como Física, Química y Biología en las instituciones del país.

“No sabemos qué va a pasar con los estudiantes que saldrán del bachillerato, porque han desaparecido, prácticamente, asignaturas como Física, Química y Biología, que funcionan como una sola en forma experimental”, refirió Arroyo.

Sostuvo que si los bachilleres no conocen estas tres asignaturas fundamentales, “no podrán entender lo que deben estudiar”.

“Si no conocen de genética y de biología como tal, si no saben la ley de Newton, la parte de movimientos, cinemática, acústica, etcéteras, no podrán entender lo que deben estudiar. La situación es muy grave. Y lo peor es que las universidades también se encuentran en continuo decaimiento”, refirió.

Por último, indicó que ya nadie quiere estudiar educación porque no es una carrera atractiva, por cuanto los ingresos que actualmente percibe un docente entre 200 y 400 bolívares mensuales, que no cubre sino una mínima parte del precio de la canasta alimentaria y por tanto no satisface sus necesidades, ni mucho menos las de su familiares.