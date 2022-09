Bolívar | Jubilados y Pensionados del Hospital Héctor Nouel Jubert denunció violaciones a los derechos laborales #9Sep

- Publicidad -

La Asociación de Jubilados y Pensionados del Hospital Héctor Nouel Jubert consignó, este 8 de septiembre, un documento ante la Defensoría del Pueblo en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco para denunciar las vulneraciones a sus derechos laborales.

Isolina España, presidente de la Asociación, aseguró que a pesar de la edad se mantienen en las calles en defensa de sus derechos y lamentó que las autoridades rechacen y no atiendan los reclamos de los jubilados y pensionados luego de haber entregado años de vida en las distintas instituciones.

En primer lugar, reclamó la falta de respuestas de la directora del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Margot Gutiérrez, en la asignación de un espacio físico en donde se puedan reunir para realizar asambleas informativas y jornadas sociales.

“Desde 2017 estamos solicitando que nos den un espacio en el que nos podamos reunir y atender a nuestros afiliados y la única respuesta que hemos obtenido es que eso lo decide en Caracas, es decir, que la directora Gutiérrez no tiene autonomía para decidir”, condenó.

Otra de las denuncias presentadas por la Asociación es la falta de entrega de medicinas a los jubilados y pensionados. España recordó que debido a los bajos ingresos que perciben es imposible comprar medicinas, hacerse estudios ni exámenes médicos, por lo que exigen ser atendidos de manera digna por las instituciones del Estado.

“Nosotros no estamos pidiendo nada regalado, trabajamos durante años para tener una pensión y atención digna, pero a los directos no les gusta que reclamemos nuestros derechos, nos cierran las puertas”, lamentó.

España también informó que siguen luchando por el pago del bono recreacional correspondiente a 10 salarios mínimos que debió ser cancelado el 29 de mayo.

“A pesar de nuestra edad seguiremos en la calle unidos para ir contra quienes tienen el poder y no atienden los reclamos que hacemos, no dejaremos que nos quiten lo que nos corresponde”, aseguró. De no obtener respuestas, los jubilados y pensionados de Hospital Héctor Nouel Jubert seguirán tomando acciones de calle y entregando petitorias en las distintas instancias regionales.

