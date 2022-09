Machado: Hay que dejar atrás el socialismo y para llegar allí hay que desmontar el sistema de mafias #9Sep

- Publicidad -

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que el país «no está mejor» como afirma Nicolás Maduro y voceros de su administración.

«Es puro cuento que el país que está mejor, es una farsa, por supuesto que no está mejor y la realidad es dura. En el país no hay propiedad privada, no hay luz, la gente no puede resignarse ante las mafias, así será lo que sufren los venezolanos en el país y el sueño de libertad que tienen para cruzar el Darién», sostuvo Machado durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli..

En este sentido, indicó que de cara al «futuro», el país debe dejar atrás el modelo socialista.

«Nosotros hemos planteado ideas muy distintas para el futuro. Creo que hay dejar atrás al socialismo de una vez por todas y hay que ir a una sociedad abierta, de libre mercado, donde vayamos a un proceso de generación de riquezas, de innovación y educación de primer mundo. Para llegar allí hay que desmontar este sistema de mafias, hay que enfrentarlos y si se puede», puntualizó.

Así mismo, se refirió a la apatía ante el escenario político actual y aseguró que los venezolanos se decepcionaron de ciertos dirigentes políticos. «Tiene que haber rendición de cuentas, la política no es sucia en todas partes. Yo quiero un país donde nadie robe nada. La oportunidad es que todos los venezolanos podamos escoger una dirección política».

María Corina Machado insistió en la participación en las primarias de la oposición de los venezolanos en el exterior, razón por la cual solicitó a la CIDH para darle derechos políticos a quienes se encuentran fuera del país.

«Para proteger con validez internacional, hemos solicitado a la CIDH el reconocimiento de todos los derechos políticos, incluyendo el derecho al voto como derecho humano fundamental capaz de ser protegido por aquellos Estados que forman parte de la comunidad democrática internacional», concluyó.

