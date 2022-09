COLUMNA El rincón de los miércoles #14Sep

- Publicidad -

Un gran respeto, una profunda admiración y también veneración recibió en vida la Reina Isabel II. fue amada por sus súbditos y ella supo responder a esa manifestaciones que sintió y agradeció con su comportamiento ejemplar como soberana que también supo de devolverle su amor y sus pasiones por su amado país La pasión noble siempre se opone el resentimiento y no deja de enturbiar jamás eso tan hermoso como es la razón. Ella fue depositaria del anhelo de sus súbditos y por qué no decirlo de un mundo donde son pocos líderes que gozan de ese beneficio que otorgan los ciudadanos. Esos sentimientos pudimos sentirlos viajando por el Reino Unido, donde Isabel II se convirtió en una reina madre por su devoción como soberana. Isabel II llevaba a Inglaterra en el alma, ella fue un ser humano excepcional, como pocos.

II

Confieso, sin ningún rubor, que no sabía donde quedaba Ucrania. Solamente que tiene un vecino con un arsenal de armas atómicas que lo amenaza constantemente con borrarlo del mapa y le ha decretado una feroz guerra si no le entrega mansamente su territorio. Este vecino no solo entró en conflicto con el resto del vecindario, sino que lo amenaza cada 24 horas con sus mortíferos misiles, sin importarle mucho que digamos lo que pueda decir el resto de los habitantes del planeta. Ucrania, sin embargo, le ha demostrado al vecino que no le tiene miedo y ha planteado una lucha que, aunque desigual, revela que no están dispuestos a entregar sus tierras y pertenencias a los osos atacantes y a morir con las botas puestas defendiendo lo suyo. Ucrania está muy lejos de nuestro país, aunque saben de la solidaridad, no solamente de la tierra de Bolívar, sino todo el continente latinoamericano, cuyos pueblos unen sus voces y voluntades para protestar contra estos malos vecinos y decirles de una vez que no los queremos por aquí.

III

Los diarios de la semana pasada informan de grandes colas en las calles de La Habana para comprar dólares aprovechando el permiso del régimen. Los ciudadanos podrán adquirir hasta 100 dólares y hasta 100 euros. Solo sabemos que son más baratos que en el mercado venezolano, donde la divisa estadounidense anda por las nubes.

IV

¡ANUNCIAN! Una Rueda de Negocios para Barquisimeto y no deja de llamar la atención, porque está claro que la situación económica de la región no parece la mejor a menos que el comercio informal haya adquirido un rango de empresa en los últimos meses. Antes de que soplaran aires revolucionarios, el estado Lara tuvo un avance importante con la llegada de nuevas empresas gracias al empeño de don Luis Gallardo, quien fuera presidente municipal , quien ofreció una serie de atractivos para que firmas importantes operen desde la zona industrial de la ciudad capital. Muchas de esas empresas ya no están, y en cambio se multiplicó el llamado comercio menor que tomó la Avenida 20 como sede de decenas de tiendas, en su mayoría propiedad de comerciantes extranjeros. El resto forma parte del sector informal, que ocupa gran parte de la zona comercial. El problema país ha dado al traste con la actividad industrial, que años atrás ocupaba buena parte de la zona industrial, que hoy luce desolada. Les cuento, a propósito, están alertando en las redes sobre las prendas de vestir provenientes de China Continental, las cuales representan un peligro para la salud de los consumidores, porque la mayoría son tóxicas. Señalan que ese país es el mayor exportador de ropa del comercio mundial. Han descubierto, por ejemplo, un nivel peligrosamente de plomo en ropa deportiva, y otras sustancias nocivas para la salud.

V

La Justicia americana sigue trabajando incansablemente para castigar a un buen número dizque empresarios que se han enriquecidos en el lavado de dinero proveniente de negocios de empresas petroleras, la última de ellas Petropiar, donde el acusado de la trama se hizo de 30 millones de dólares. Rixon Rafael Moreno Oropeza manejó contratos de adquisición inflados mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar. Uno se pregunta por qué el Estado venezolano no detectó esas operaciones fraudulentas cuando se supo que Oropeza había adquirido bienes y raíces, un lujoso avión privado y vehículos de alta gama en el sur de la Florida. Pueden imaginarse cuántos casos de esa naturaleza se ventilan en los Tribunales estadounidenses..

VI

Una chica venezolana, llamada Pía Páez, merideña para más señas, cantante, con residencia en Nueva York, tiene alborotada la ciudad con un tema, acompañado de un videoclip llamado «No te vistas que no vas», un pop latino muy sabroso para bailar que se escucha en todas las emisoras de la ciudad de los rascacielos y en toda la América Latina. Por otra parte se anuncia que en las próximas semanas visitará Barquisimeto la intérprete mexicana Ana Gabriel, quien tiene mucha aceptación por estos lados… ¡SÉPALO!: Los Yanquis de Nueva York y el astro del basquet James Lebron se han hecho socios para hacerse cargo de un equipo de fútbol: el AC Milán, por el cual han pagado la bonita suma de 1.200 millones de dólares.

VII

Una Feria tiene que ver con la vocación del lugar donde se realiza el festejo, cualquiera que sea el objetivo que se persigue. En lo que respecta a Barquisimeto, la ciudad ya tiene su propia identidad, por lo cual se conoce en todas partes como la capital musical de Venezuela, un honor del que nos sentimos muy orgullosos los que hemos nacido en el estado Lara. Nuestra feria, en algunas oportunidades. ha servido para mostrarnos no solamente al resto del país, sino también al mundo, con la presencia de Gustavo Dudamel, uno de los grandes directores, un nativo de la ciudad cantarina. Dicho esto, me uno a quienes preguntan cuál y cómo será la feria barquisimetana del 2022… MM: Será el próximo 28 de septiembre cuando NETFLIX ponga en su pantalla BLONDE, la historia de quien fuera uno de los grandes mitos del cine, Marylyn Monroe, cuya protagonista es la actriz cubana Ana Armas, quien asombrosamente fue transformada en una de las mujeres más bellas y polémicas de su época.

LRM