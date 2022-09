¡Receba por siempre! Luva de Pedreiro anunció que dejará de hacer videos #15Sep

- Publicidad -

Irán Ferreira, más conocido como Luva de Pedreiro, es uno de los creadores de contenidos más famosos de TikTok e Instagram. El joven brasileño tiene millones de seguidores en estas plataformas, donde siempre se le ve jugando fútbol, con una gran sonrisa y palabras de esperanza. Pese a su estado de fama, anunció recientemente que dejará de hacer videos.

Pedreiro informó mediante un video publicado en sus redes sociales que se encargará de tener «una vida normal«. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para agradecer a los millones de seguidores, quienes le dieron la oportunidad de conquistar varios sueños, como conocer las instalaciones de los mejores clubes de Europa y poder convivir con jugadores de la talla de Ronaldinho, Vinicuis Jr o Cristiano Ronaldo.

«Muchachos, todos están pensando que me hackearon, pero no fue así. Borré los videos, realmente paré, muchachos. Voy a hacer mi vida normal, tranquila. Mi equipo es el mejor del mundo, todas buenas personas, son parte de mi familia, pero esa fue mi decisión (…) Receba por siembre, no me olviden», comentó el ‘tiktoker’.

Aclaró que terminará los contratos que tiene con algunas marcas, pero a partir de entonces, se despedirá de las redes sociales para vivir una vida «normal y tranquila«.