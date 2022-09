Portuguesa | Productores agrícolas continúan en protesta pacífica exigiendo precio justo del maíz #21Sep

- Publicidad -

Productores del estado Portuguesa protestaron nuevamente para exigir a la agroindustria reconozca el esfuerzo del sector primario, ante la intención de cancelar el maíz a 0,36 centavos de dólar.

Con pancartas y maquinaria agrícola, se movilizaron hasta el sector La Flecha, en Araure, para alzar su voz en una asamblea agraria.

Los agricultores aspiran un pago de $0,50 por kilogramo de maíz blanco y amarillo. “Analizando los costos de producción, ni siquiera vamos a poder pagar los insumos”, afirmó Imer Castellanos, coordinador general del Comité Defensor de los Pequeños y Medianos Productores del estado Portuguesa

Señaló la preocupación que hay en el sector ante el pronunciamiento del Ejecutivo nacional sobre un precio que no conviene a los productores. “Le debemos a los prestamistas, sorteamos las dificultades y ahora que viene la cosecha no es justo que no escuchen nuestras peticiones; el precio debe ser 0,50 centavos de dólar”, reiteró.

Indicó que van a permanecer alzando la voz en protesta amparados en la Ley de Seguridad Agroalimentaria. “Desde Portuguesa tenemos para producir alimentos para todo el país, pero deben escuchar nuestras peticiones”, expresó.

Por su parte, José Caldera, coordinador municipal de Vente en Páez, manifestó el apoyo a la lucha de los productores agrícolas en Portuguesa y el resto del país, ante el “injusto el pago de $0.36”, asegurando que ese monto no está acorde a la realidad de los costos de producción.

Caldera considera que los agricultores están en su derecho de reclamar el aumento, porque el monto fijado no les dejará ganancias y son cientos de familias que dependen de la actividad agrícola de manera directa.

