OPINIÓN Lectura: Disquisisiones #27Sep

Fue Newton quien inventó la gravedad. Los que me lean podrán conjeturar si estoy en lo cierto, o si como Newton, también estoy inventando. Para Newton la gravedad es una fuerza; ignoro que pueda ser para mí. Según Newton, “todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas. La fuerza depende de la masa, la masa es el volumen de los cuerpos. El espacio, por otra parte, es ingrávido. En el espacio está negada la atracción, debido a su ingravidez. De modo que la gravedad de Newton es insostenible debido a la ingravidez del espacio; la ingravidez resulta todo lo opuesto de la gravidez. La gravidez es imposible en un medio ingrávido. Mientras que la gravidez es una fuerza de atracción, la ingravidez es inofensiva. Estamos como si estuviésemos jugando con los términos gravidez-ingravidez.

La gravedad entonces, como dijimos al comienzo, es una invención. La palabra es un medio; un recurso del cual hacemos uso porque sabemos que es un recurso de uso general. De modo que la palabra siendo un instrumento es en ella donde fijamos las ideas. El espacio está lleno de la energía que generan las estrellas. Las estrellas son cuerpos que se encargan de la conversión de unos elementos en otros. El Sol es una estrella; el Sol es un horno que se ocupa de convertir el elemento hidrógeno en el elemento helio. De manera general las estrellas se ocupan de convertir unos elementos en otros. El sistema solar debido a que se ocupa de convertir elementos de la tabla primaria en otros elementos. Si el hidrógeno y el helio son elementos iniciales de la tabla primaria, podemos suponer que ese procesos de la estrellas de convertir unos elementos en otros en el tiempo del universo resulta relativamente reciente en los cuerpos que orbitan el espacio del universo. ingrávido

La ingravidez parece ser generada por la energía producida por las estrellas. Energía que por otra parte ocupa el espacio del universo provocando con ello que el espacio esté lleno de esa energía que a su vez produce que el espacio sea ingrávido. La atracción o gravedad es una invención de la lúcida mente de Newton. La atracción es contraria a la ingravidez y el espacio es ingrávido. En consecuencia la atracción no tiene cabida en un espacio ingrávido. La atracción entre los cuerpos que orbitan el espacio del universo es imposible. De modo que la atracción, si rigiera, sería un problema más que un fenómeno natural. El espacio del universo es ingrávido, de modo que no hay problema de que los cuerpos que orbitan el universo una fuerza de atracción pudiera convertirlos en un amasijo. La ingravidez del espacio es necesaria para que los cuerpos del universo confiadamente puedan orbitarlo. La ingravidez del espacio no permite de ninguna manera la atracción.

Carlos Mujica