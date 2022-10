Bruce Willis podría vender su imagen para ser recreado en películas con Inteligencia Artificial #2Oct

- Publicidad -

Luego de anunciar este año su retiro de la actuación debido a una enfermedad llamada afasia, Bruce Willis, ya ha conseguido una alternativa de como generar un nuevo ingreso, por lo que vendería su imagen para ser recreado en películas con Inteligencia Artificial.

Es así como el actor de 67 años podría estar disponible para cualquier director, sin tener que arriesgar su integridad por el mal que padece, así lo dio a conocer la empresa Deepcake, que será la encargada de manejar la imagen de Willis.

“Me gustó la precisión con la que resultó mi personaje”, dijo Willis. “Para mí, es una gran oportunidad de retroceder en el tiempo”.

“Con la llegada de la tecnología moderna, incluso estando en otro continente, pude comunicarme, trabajar y participar en el rodaje. Es una experiencia muy nueva e interesante, y doy gracias a todo nuestro equipo”, agregó.

Willis ya ha trabajado con Deepcake, aunque no ha firmado ningún contrato al no existir la opción de que una estrella ceda por completo sus derechos de imagen, así han señalado los representantes del actor a medios como The Hollywood Reporter.

Es importante mencionar que la enfermedad que tiene Willis, afasia, es un trastorno del lenguaje que impide a una persona la capacidad de comunicarse mediante el habla, la escritura o las señales. Su origen está en lesiones cerebrales.

El actor y productor estadounidense es conocido como figura de acción, luego de sus trabajos en películas como Duro de Matar, El gran halcón, Pulp Fiction, Last Man Standing y El quinto elemento, entre muchas otras.

La Inteligencia Artificial es la tecnología que permite que las máquinas puedan reproducir la inteligencia del ser humano. Al menos, esa es la intención. Para ello utilizan el sistema de aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.