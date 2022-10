Inician las clases en medio de escasez de combustible en Barquisimeto #4Oct

- Publicidad -

Tal como anunció la administración de Nicolás Maduro, las clases presenciales en Venezuela iniciaron este lunes 3 de octubre. Ante esto, la movilidad de los ciudadanos incrementa, ya que los representantes, estudiantes y trabajadores del sector educativo se trasladan diariamente hacia las instituciones académicas del país.

Pero al evaluar esta situación en Barquisimeto, se conoce un problema que dificultará estos traslados: hay escasez de combustible en gran parte de las estaciones de servicio de la ciudad.

El equipo periodístico de El Impulso realizó un recorrido por tres estaciones de servicio ubicadas al este de Barquisimeto y se corroboró que no están trabajando, ya que no cuentan con el combustible. De hecho, en la bomba «Barquisimeto Venezuela», ubicada en la avenida Venezuela con avenida Vargas, uno de los trabajadores señaló que tienen más de 10 días sin ser surtidos y no les han dado ninguna información.

Por este motivo, los ciudadanos están a la expectativa de qué sucederá con el combustible en Barquisimeto, situación que dificultará las rutinas tanto laborales como las académicas que recientemente acaban de iniciar.