Jesús Mendoza Morales en los 301 años de la UCV: Necesitamos una Universidad autónoma y renovada #23Dic

Urge la renovación en la Universidad Central de Venezuela y apuntalar todos los esfuerzos por devolver la autonomía a la alma mater, manifestó el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esta casa de estudios, Jesús Mendoza Morales, en el marco del 301 aniversario de la fundación de la UCV.

El dirigente estudiantil, reiteró asimismo la exigencia de un presupuesto justo que permita cumplir con todas las reivindicaciones de profesores y alumnos.

Tras presentar una ofrenda floral ante el busto de José María Vargas, ilustre rector de la UCV y primer presidente civil de la República, Morales señaló que son precisamente los valores de este insigne venezolanos los que hoy deben prevalecer en todos los que hacen vida en la ciudad universitaria.

Al ser consultado por los medios de comunicación sobre la realidad de nuestra alma mater, el dirigente estudiantil dijo que persiste la profunda crisis presupuestaria y hoy la deserción estudiantil ronda 40% de la matrícula. Asimismo lamentó que cerca de 20% de la nómina de profesores se haya visto obligada a abandonar la actividad docente.

«Lamentablemente no son los números con los que queremos conmemorar el nacimiento de la UCV (…) Realmente es indispensable que los próximos años tengamos la universidad autónoma y renovada que hoy tanto necesitamos (…) Por otra parte, necesitamos que el Ejecutivo respete y garantice el presupuesto que la universidad merece para que nuestros profesores no sigan viniendo a las aulas con un sueldo que no les alcanza para nada», aseguró.

Balance de infraestructura

En relación al trabajo desarrollado por la Comisión Presidencial que realiza el trabajo de recuperación de esta casa de estudios, el portavoz adelantó que si bien han atendido un importante número de facultades, aún faltan escuelas muy importantes como odontología y farmacia. También mencionó la reparación pendiente en el Aula Magna, y el techo colapsado en uno de los pasillos hace dos años.