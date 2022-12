Paro de transporte sorprendió a los carupaneros en pleno aniversario #26Dic

Trabajo de: www.eltiempove.com

La reacción al exhorto del gobierno municipal de cobrar la tarifa de pasaje urbano en el municipio Bermúdez, de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial, encontró eco en el gremio transportista, con un paro que dejó a pie o a la merced de piratas y camiones, a usuarios desconcertados, que en su mayoría no sabían qué pasó con los buses.

Los choferes salieron a trabajar de forma normal este viernes, pero a media mañana bajaron a los pasajeros en las paradas, vaciaron las unidades y se concentraron, un grupo en la redoma de Los Molinos y el otro, en el retiro de la pantalla atirantada de los Bloques de Playa Grande.

En el punto de concentración de la zona sur, Gregori Lárez, de la Unión Conductores de San Martín, reconoció que el gremio se reunió y decidió cobrar, primero tres bolívares y después lo llevaron a cuatro, mientras esperaban la decisión de las discusiones entre las federaciones nacionales y el gobierno.

Lárez también dijo que están informados sobre un acuerdo nacional que lleva la tarifa de pasaje a bs 4, 5 y 6. Pero ante la pregunta de por qué no esperaron que el aumento fuera legal, el conductor dijo: «se ve legal cuando se va a un chino a comprar una harina que está en 15 y la cobran en 30. Un pote de aceite de motor uno lo compraba en 5$ a tasa BCV y como no les cuadraba lo subieron a 6$».

Al paro se sumaron unas 33 líneas que prestan servicio en Bermúdez, cuyos conductores consideran un maltrato oficial que funcionarios de la alcaldía se dirigieran a los usuarios para pedir que pagaran lo establecido en la Gaceta.

El conductor señaló que levantarían el paro cuando se reúnan con el alcalde Julio Rodríguez para que reconozca la tarifa que se aprobó a nivel nacional. «Nosotros pedimos al alcalde que venga hasta acá y que cordialice con nosotros, no somos enemigos de él».

Gabriel La Rosa, de la Unión de Conductores Nuestra Señora del Carmen, de Canchunchú, ratificó que el cobro de 2,50 no alcanza para mantener a sus familias, ni para hacer mantenimiento a las unidades, tal como exigen los usuarios.

«A ese precio no podemos repotenciar una unidad para prestar un buen servicio, más bien estamos deteriorando el carro y a los conductores».

Adelantó que están a la espera de la Gaceta que aumenta el pasaje a bs 4, cobro que comenzaron a hacer desde el pasado lunes y agregó que si no tenían respuesta seguirían con la medida.

Desacuerdo

Las paradas llenas atestiguan el éxito de la paralización de los conductores. Bajo un sol que relucía este viernes, la cara de los usuarios era un verdadero testimonio de desconcierto.

En la parada de la línea Karupana, más de un pasajero varado rechazó la medida que se cumplió en la víspera de la nochebuena y con la ciudad llena de compradores y en plena celebración del 375 aniversario de la fundación eclesiástica de la capital bermudense.

Mireya Rosas, quien esperaba un carro para Playa Grande, dijo que no es una medida que debería ocurrir.

Otra usuaria de Playa Grande, Patricia Hernández, dijo que no sabía por qué era el paro y calificó la situación como un desastre. «Este país es un desastre».

Euyersis Martínez, en vía a la parroquia Bolívar, señaló que el paro afecta a todos. «No estoy de acuerdo con la medida».

Alejandro Mujica, dijo no entender por qué ejecutaron la acción. «Están haciendo mal, no se porqué suben el pasaje si no pueden. Ellos hacen lo que les da la gana«.

En la parada de la línea Guayacán de las Flores, las opiniones eran similares. Y así lo expresó la usuaria María Ugas, quien calificó el paro como un error. «Dejaron que la gente saliera a la calle para después hacer un paro».

Otro pasajero, Hugo González, instó a los choferes a trabajar y cobrar el aumento, opinión en la que coincidió Enilda Salcedo, quien pese a no respaldar el paro, dijo que es preferible que aumenten pero que no tengan en zozobra a la gente.

