«Acá la vida está más costosa»: migrante tras recibir año en Venezuela #5Dic

Enith Alvarado emigró de Venezuela en el año 2008. Su destino fue Medellín, en Colombia. Allí lleva tres lustros viviendo y desarrollándose en diversas facetas.

Alvarado viajó a Venezuela para recibir el 2023 con sus familiares en el estado Táchira. La última vez que lo había hecho fue en 2013. Tenía nueve años sin pisar su terruño.

Este martes, 2 de enero, se encontraba, en compañía de algunos familiares, sellando su pasaporte en las taquillas de Migración Venezuela, ubicadas en el puente internacional Atanasio Girardot. Regresaba al país que la cobija actualmente. Antes de partir, dio su visión de Venezuela.

«Venezuela es otra cosa. Acá todo está más caro que en Medellín. El país está dolarizado», es la primera impresión que la ciudadana suelta tras su estadía en el país. «Es mucho más costosa la vida que en Medellín», aseveró.

Al momento de la entrevista, Alvarado se hallaba con su madre, de 83 años, quien actualmente vive con ella en Medellín. Otros parientes la esperaban a escasos metros.

«Es súper bueno que podamos pasar en carro a Cúcuta. A mi mamá siempre la teníamos que pasar en silla de ruedas por el puente, con la maletas arrastrándose, dejando algunas ruedas en el paso», sonreía.

Anith Alvarado recordó cuando pasaban en carro hacia Colombia hace más de 15 años. «Volver a hacerlo es una maravilla, es lo máximo», subrayó.

Sobre su larga permanencia en Medellín, solo tiene palabras de agradecimiento. «A mí me ha ido muy bien. No he pasado por lo que ha tenido que pasar mucha gente, que llegaba hasta caminando», resaltó.

En el vecino país, como migrante, ha tenido la oportunidad de participar como voluntaria para ayudar a decenas de compatriotas que arriban con las manos vacías. «Hemos dado lo que está a nuestro alcance», indicó.

Las raíces de Alvarado ya están echadas en Medellín. Allí piensa seguir haciendo vida. No obstante, mantiene conexión con su nación y espera que la reapertura traiga bendiciones para la frontera y el resto de la entidad andina.

El punto de sellado, en el puente recientemente inaugurado, funciona de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

