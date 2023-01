VIDEO «De ninguna manera, eso no alcanza», sindicato del transporte en Lara opinó sobre el incremento del pasaje urbano #5Ene

La Autoridad Metropolitana de Transporte, Tránsito y Circulación (AMTT) dio a conocer el pasado 3 de enero las nuevas tarifas del pasaje urbano y sub-urbano en Barquisimeto y Cabudare, las cuales se fijaron en 5 y 7 bolívares respectivamente. Ante esto, representantes del gremio de transporte del estado Lara dieron a conocer su opinión sobre este incremento del pasaje.

Giovanni Peroza, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte Automotor del Estado Lara, habló con El Impulso y aseveró que esta cifra no será suficiente para que los transportistas cubran sus necesidades básicas, ya que en Venezuela se evidencia una hiperinflación que azota diariamente a la economía.

«De ninguna manera, eso no alcanza«, dijo Peroza al ser consultado sobre el nuevo costo del pasaje. «Hemos planteado que mientras nos aumente el dólar, que nos mata a nosotros y ha tenido un incremento muy exagerado, porque recuerden que todo lo consumismos en dólar (…) no es porque queramos mantener en zozobra a la comunidad pidiendo ajuste tarifario, es porque si no es así, será imposible prestar el servicio como tiene que ser», comentó.

El representante del gremio de transportes en Lara mencionó que los trabajadores tienen la intención de prestar un buen servicio, pero dadas las condiciones, resulta cada vez más cuesta arriba salir hacia adelante en la región con el oficio del transporte urbano. Por tal razón, exhortó a las autoridades a anclar el costo del pasaje al dólar o al Petro para poder sobrevivir.

«Pedimos que el pasaje sea anclado al dólar o al Petro, decimos que sea 0.70 centavos de dólar, y eso es para funcionar a medias. Entiendo que para el usuario sea imposible pagar, pero recuerden que el transporte más caro es el que no se tiene«, agregó.

Cabe destacar que Peroza se apega a las dificultades que se evidencian en el país en el sistema automotor, pues recalcó que las unidades son viejas y desgastadas, lo que significa que se accidentan muy seguidamente, siendo un gasto extra para cada conductor.

«Tenemos que intentar recuperar la flota porque tenemos una flota muy fatigada, se accidentan demasiado y por eso los gastos de operatividad son muy costosos«, recalcó Peroza, quien agregó que de no existir un cambio en las políticas del Estado, el transporte urbano seguirá desapareciendo poco a poco.