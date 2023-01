DeltaAmacuro | Personal de ME sigue en protesta en Casacoima #13Ene

‌Las protestas de trabajadores dependientes del Ministerio de Educación en el municipio Casacoima del estado Delta Amacuro, persisten en su exigencia de un aumento salarial y otros beneficios. El jueves 12 de enero, volvieron a salir a las calles para manifestar su determinación de obligar al gobierno a mejorar las condiciones laborales y salariales del personal de educación y de todos los trabajadores del sector público en el país.

El portal de noticias local Tane Tanae reportó que los manifestantes “caminaron hasta la plaza El Águila Arpia, donde llevaron a cabo una asamblea y expusieron sus objetivos de poder recibir un mejor salario”.

Mientras persisten las protestas de docentes y obreros de educación, en el municipio Casacoima lo centros educativos estarían inactivos. Es decir, no han iniciado las actividades escolares.

“Aquí no hay clases, los docentes no hemos regresado a las aulas y los padres tampoco han enviado a sus hijos, porque creo que están entendiendo que esto es una lucha por todos. Saben que los docentes no estamos en capacidad de trabajar, nuestro salario no da ni para pagar el pasaje completo de la quincena”, dijo Juan Báez, un habitante de El Triunfo contactado por Termómetro Nacional.

Por su parte, Guillermo Mendoza, dijo que los docentes están protestando por cuenta propia y que los compañeros han asegurado que no tienen pensado regresar a las aulas. “Yo tengo compañeros que me han dicho que no van a volver a dar clases porque el salario no da para nada. Nosotros compramos unos kilos de comida y ya nos quedamos limpios”, aseguró Mendoza.

Una situación similar ocurre en la capital de la entidad, Tucupita, que durante la primera semana de retorno a clases en el 2023 se ha visto envuelto en una serie de protestas reinvindicativas que ha generado una inactividad casi general.

