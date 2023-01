RETACITOS #22Ene

Profundo malestar e impotencia ha causado en distintos sectores de la sociedad larense, las escuálidas manifestaciones de grupos afectos al oficialismo, en contra del administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, monseñor Víctor Hugo Basabe. Desde el alto gobierno dizque se ordenó a los serviles, que no hacen sino esperar las dádivas del régimen, ir a molestar frente a la curia y casa arzobispal por las verdades que el pastor católico dijo en ocasión de la visita 165 de la Divina Pastora a la capital larense. Todas las palabras que dijo Monseñor Basabe son incuestionables, nada de lo que dijo es mentira, es una realidad que es pública, notoria y comunicacional, y solamente la desconocen los que reciben prebendas y beneficios desde el Palacio de Misia Jacinta. Sí ellos no hablan, hablarán las piedras. Desde varios sectores se han pronunciado y organizan acciones en respaldo de monseñor que remarcó y resaltó lo que ya dijo hace más de una década el desapercibido y recordado cardenal Castillo Lara, la misma Conferencia Episcopal Venezolana y demás sectores que gritan al mundo ante lo que ocurre en el país en desmedro de la población. Hay una crisis humanitaria que nadie puede ocultar, por eso pareciera que lo que más le causó escozor a las autoridades del alto gobierno, tanto nacional como regional, fue cuando Monseñor le pidió a la Divina Pastora: “Que cesen las burbujas de la falsedad económica que pretenden ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos”. Por supuesto, que la fake news que circuló por las redes sociales, especialmente en la plataforma comunicacional de la revolución, en torno a una supuesta detención de Monseñor Basabe produjo un tsunami, todos los sectores comenzaron a movilizarse de inmediato, ante lo que consideraban una torpeza de marca mayor; afortunadamente todo fue solo un rumor y Monseñor permanecía trabajando con toda normalidad en sus oficinas.

Todo sigue siendo muy complejo y difícil para los venezolanos en materia económica. Ya ni siquiera en los amplios y múltiples espacios de las cooperativas que venden más económico se consiguen comestibles a menos de un dólar. Cualquiera podía hacer medianamente un pequeño mercado para la semana por 20 $. Hoy en día se deben desembolsar 60 y 80 dólares y se adquieren menos productos. Por eso es que los trabajadores de la administración pública se están comiendo un cable desde hace bastante rato. Ni decir de los precios en los bodegones pero como en su mayoría allí acuden muchos enchufados que se hacen de los verdes sin mucho sudar, nadie allí se queja. Sin embargo, lo que mayormente preocupa, es que no se observa en ninguna de las instancias oficiales, que se están estudiando alternativas para la toma de decisiones en materia salarial; el gobernador del Táchira dijo que se estaba estudiando en el alto gobierno, alternativas para la fijación de un salario mínimo que fuese sustentable en el tiempo; mientras que el Diosdiablo, que es el segundo hombre fuerte dentro del gobierno, admitió al ver cómo el pueblo se ha lanzado a la calle a reclamar salarios justos, que les permitan vivir con dignidad, señalando que la situación de los salarios era muy difícil, que había malestar, lo cual por supuesto es inocultable y no se puede continuar echando las culpas a las sanciones, porque se han propuesto alternativas como las de privatizar más de 600 empresas ineficientes en poder del Estado venezolano, lo que generaría los recursos para enfrentar esta situación; sin embargo, el Ejecutivo prefiere continuar metiendo dinero en esos barriles sin fondo, en lugar de tomar una decisión y matar dos pájaros de un tiro.

Han causado indignación y malestar los operativos remolques en el centro de la ciudad, sobre todo en áreas para no aparcar, pero no por el desacato a la normativa vial y municipal, sino porque los grueros encargados de arrastrar los vehículos, tienen la mala costumbre de no dejar señal alguna que se han llevado hasta el estacionamiento municipal el vehículo por estar mal estacionado. Varios conductores que incurrieron en el desacatado frente al Cosmos y en la carrera 19, pasaron doble mal rato creyendo que se habían robado sus automóviles. Deben por lo menos con los verdes que obtienen por los remolques comprar una caja de tizas blancas o de colores que cuestan menos de 1$, marcar y dejar asentado que en operativo de la policía municipal una grúa se llevó el auto hasta el estacionamiento municipal. No es mucho pedir. Sin embargo, no hay contemplación, dándose casos de propietarios que llegan al sitio cuando están levantando el vehículo, les presenta una justificación a los funcionarios, pero como ya el carro está montado en la olla y tiene que pagar no solo la multa, por la infracción, sino el traslado que cobra la grúa aparte, no importa que el ciudadano llore sangre, porque le dicen tienes razón, pero vas preso. Sin embargo, el único aceite que afloja tales niveles de severidad, es que el conductor les ofrezca 50$ o 100$ y entonces, no solo bajan el vehículo, sino que hasta le piden disculpas y le aconsejan no volverse a estacionar en ese lugar, de tal manera que a esos extremos de supuesta depravación y de manipulación se está llegando en algunas entidades regionales, lo cual justifican afirmando que los salarios que perciben son pírricos, que tienen familias, hijos y que los chamos comen todos los días, y no los pueden mantener con los ingresos que perciben y tienen que “redondearse” de alguna manera, por lo que siempre están dispuestos a llevarse por delante al que tenga la mala fortuna de estacionar, desprevenidamente, en el lugar equivocado.

El descrédito y poca confianza que la gente le tiene a los políticos se puso una vez más de manifiesto durante la procesión de la excelsa madre la Divina Pastora. En esta oportunidad, no como en anteriores jornadas marianas donde fueron centro de atención, está vez muchos pasaron desapercibido. Menos mal que uno que otro, caminó con sus familiares, hijos y consortes, pero los feligreses entre el fervor y la emoción estaban centrados en sus oraciones y peticiones por salud, paz y mejores condiciones de vida así como el reencuentro familiar y el regreso de quienes fueron a probar y a buscar cómo ayudar desde fuera de nuestras fronteras . Exgobernadores, exalcaldes, exdiputados y actuales funcionarios regionales y nacionales y aspirantes a la silla presidencial pasaron por debajo de la mesa, lo que debiera ser un bueno motivo para que reflexionen, se den sus golpes de pecho y hagan mea culpa ante tanto orgullo, vanidad, metidas de pata y torpezas en tiempos tan convulsionados como los que vivimos, gracias a una revolución que no es nada bonita como la vendieron hace más de 23 años. Hoy por hoy el malestar es generalizado, ya no solo entre los sectores y organizaciones de la oposición, ya hemos escuchado en las últimas semanas, a dirigentes de la revolución protestando, afirmando que ya la situación del país es insoportable, que resulta imposible para una persona vivir un mes con un ingreso de 7 dólares. Asimismo, los propios revolucionarios comienzan a protestar ante las acciones que pretenden hacer ver que en Venezuela la situación se ha arreglado, cuando hay cualquier cantidad de personas pasando hambre, que solamente comen una vez al día, mientras que algunos solamente se toman un vaso con agua para engañar al estómago; sin embargo, en el alto gobierno esto parece no interesarles, sino que siguen haciendo todo lo necesario para permanecer enquistados en el poder per secula seculorum, gracias a las actuaciones de nuestra complaciente oposición.

El interior del país sigue viviendo en penurias, miserias y necesidades debido a la grave crisis que experimentamos. Estos días se han agudizado y multiplicado las colas para surtir gasolina a precios internacionales sin contar con las subsidiadas donde los pobres conductores deben pasar días y noches esperando que llegue y los toque el turno. Lara y varios estados del centroccidente, estos días han estado semi paralizado por fallas en el suministro de combustible desde los llenaderos de El Palito, refinería de Paraguaná y otras. No mejora nada el enfermo.

Vuelve a reaparecer éste año el «Inquieto Anacobero», luego de un tiempo -según sus palabras- dedicado a resolver asuntos particulares. Nos hace llegar a ésta mesa de redacción algunos comentarios relacionados con su partido A.D. «Saludos a todos mis compañeros deseándoles un mejor año. El mismo se ha iniciado con mucha fuerza y energía. Que orgullo observar a mis colegas educadores tomar las calles de nuestra Venezuela en reclamo justo de sus reivindicaciones junto a representantes de otros gremios, unidos en causa común dejando su dignidad y honor en el esfuerzo y espíritu de lucha frente al despótico y traidora actitud de un patrono totalmente divorciado y de espalda al clamor y reclamo popular. Muchos son los protagonistas en liderar las protestas. Pasando por ajustes salariales, servicios básicos y un sin fin de motivos. Me permito mencionar algunos que en su nombre representan a miles como lo son la profesora Déborah Velásquez, Luis Arroyo, José Mirabal, Alberto Domínguez, Emigdio Rodríguez, Rubén Albornoz, Porfirio Carpio, Héctor Mendoza, Julio Marín, Marcos Rodríguez, Wilmer Sequera, José Arístides Mendoza, Vidal Querales, la Concejal Carmen, Vigdalia, Jhony Torrealba, José Camejo y tantos más que por espacio sería imposible mencionar. Sigan liderando compañeros y amigos que ése gran esfuerzo dará resultados. En todo caso vale la pena destacar que la mayoría de las movilizaciones que se están registrando, a lo largo y ancho de todo el país, han estado encabezadas por gente del movimiento magisterial, quienes en forma espontánea se han lanzado a la calle, a pesar de las amenazas de los “Colectivos Bolivarianos”, a quienes les han dicho que no le tienen miedo.

Tremenda la comiquita que pusieron los políticos del PSUV en el Municipio Palavecino, con la elección de las autoridades municipales, ya que se pusieron de acuerdos ediles del PSUV y de la oposición y desacataron la línea oficialista y nombraron una directiva mixta, que incluso se juramentó y tal y que se yo, pero no les permitieron ni siquiera calentar las sillas, ya que el lunes amanecieron todos en Caracas y aseguran que Carmelina les echó tremendo templón de oreja por amotinarse, aseguran que Pedro Carroña los amenazó, o renuncian y dejan sin efecto esa elección, o van todos presos, y precisamente eso fue lo que ocurrió, regresaron todos con el rabo entre las piernas, pusieron los cargos a la hora y luego votaron atendiendo a las instrucciones del Gober. Por supuesto, todo este espectáculo fue público, notorio y comunicacional, quedando en evidencia el enorme malestar interno que hay dentro del propio oficialismo, sobre todo por este tipo de actuaciones en las cuales no se respetan los principios legales, tampoco los democráticos, sino que se impone el que tiene más poder, así que quienes trataron de hacer las cosas por la vía institucional, salieron con las tablas en la Cabeza. La verdad que fue un feo espectáculo.

A propósito, es muy difícil la situación económica que atraviesan la mayoría de las alcaldías del país, ya que el Gobierno central mediante manipulaciones leguleyas, les quitó el 90% de los ingresos que les correspondía por situado constitucional, del cual se destina el 50 al pago de nómina. Se recuerda que inicialmente el 50% de los ingresos del Estado se destinaban al Situado Constitucional de Gobernaciones y Alcaldías, ingresos que estaban representados en 90% por petróleo y el 10% restante por otros ingresos como el IVA, ISLR , Aduanas. Sin embargo, un buen día llegó la orden de Miraflores que había que cambiar esa relación, se modificaron las leyes y se calificaron los ingresos petroleros como “extraordinarios”, quedando solamente el 10% de los ingresos para el SC. Tenemos por ejemplo que la Alcaldía de Torres, por ejemplo, que es la segunda en importancia de Lara, solo recibe 11,8 millones de bolívares, que para el momento de la asignación el tipo de cambio era de 10,45 Bs/$, para un total de 1.129 dólares. Esto deja en evidencia que por lo menos 300 alcaldías del país reciben un situado inferior a los 11 millones, lo que por supuesto les impide cumplir con sus programas de ejecución de obras públicas para las comunidades, sin que hasta el momento, todas las diligencias y gestiones tanto políticas como administrativas que se han hecho para revertir esta situación, no han obtenido ninguna respuesta positiva y mientras tanto, el gobierno central se da el lujo de gastar 180 millones de dólares en la compra de juguetes, mientras se siguen sin atender problemas urgentes de las comunidades por la falta de recursos que ahora se quedan en la administración central.

Son muchos los cuentos y las historias que hemos revelado en esta sección, los cuales tienen mucho que ver con las andanzas de algunos funcionarios de Corpoelec en Lara, donde específicamente hay unos jefecitos a los cuales hay que cogerles cría, porque son únicos en cuanto a las ollas y guisos de todos los colores, costos y sabores. En esta oportunidad esa acuciosa y especializada colega que vive en el norte a quien llaman Maibort Petit acaba de sacarle todos los trapitos al sol a uno de estos jefecitos, presentándose como principal responsable de un fraude por $15.000 en el que estuvo presuntamente vinculado en unos trabajos con recursos de la Corporación en un Cosmopolitan centro comercial de Barquisimeto. Asegura la colega que la única carta de presentación del personaje, es Carmelina de quien dice que lo protege de cada ilícito cometido, agregando que las auditorías de su gestión han arrojado que mantiene conexiones ilegales de suministro eléctrico a algunas empresas y comercios donde le pagan a él directamente. Al personaje lo acusan del desmantelamiento de una línea ociosa en La Pastora, estado Lara, municipio Torres, así como de la compra de un oasis privado en el Limoncito o su espacio de relax granja, en El Manzano. En Lara se sabe que todo el empresario que requiera hacer un trabajo de electricidad tienen que pagarle a este personaje, quien se excusa argumentando que es novio de una hija de Carmelina, de tal manera que el personaje se las trae, ya veremos cuál será su reacción, luego de haber sido dejado desnudo en medio del patio por la acuciosa Maibort Petit, quien se ha ganado su credibilidad y prestigio, gracias a denuncias como estas, que solamente pone en la calle cuando tiene todas las pruebas en la mano, este jefecito territorial de Corpoelec, vaya a intentar acciones en contra de la conocida periodista venezolana residenciada en el Imperio, porque la denuncia es con nombres y apellidos, para que no queden dudas.

En el municipio Torres la sangre no llegó río como ocurrió en Palavecino, con la elección de las autoridades municipales, allí pudieron entenderse los 6 oficialistas y los 4 de oposición para escoger a las autoridades; sin embargo, en el caso del Secretario de la Cámara Municipal, el funcionario fue electo con 3 votos de la oposición y dos votos del oficialismo, donde también se deja ver que la procesión va por dentro, que internamente el oficialismo está “haciendo aguas” y no es de extrañar que en un futuro no muy lejano, se produzcan acuerdos oposición y oficialismo, sin atender las líneas políticas dictadas por los caudillos.

Pareciera que las recomendaciones sugeridas por éste «caminante”, han sido, por decir lo menos, consideradas por los «jefes» del partido blanco respecto a la administración de los famosos recursos de las célebres «becas de activistas». Resulta que el «Inefable» responsabilizó a la «señora del sombrerito» para que se ocupara de remozar la casa de la Pochocha, dando buenos resultados vistos las mejoras de la misma, luce muy bien. Es un buen mensaje a la militancia ya que era grotesco que «la segunda de a bordo», siguiera «confundiendo» el arreglar la casa del partido con las mejoras de su casa particular con dichos recursos. Mansa la muchacha».

Por cierto que en las marchas de los educadores se ha hablado mucho de aquella profesora adeca conocida como «Misión Vivienda» a quien quisieran ver y no precisamente para darle vítores y abrazos, sino para reclamarle al igual que al gobierno por el incumplimiento y engaño dado a sus colegas en el «reparto» de planillas y otras cosas más. «Pareciera que algunas dirigentes blancas se pusieron de acuerdo para ofrecerse como modelos al prestigioso y muy afamado artista plástico colombiano Fernando Botero. No cabe duda que la ingesta decembrina hizo su «trabajo«, por eso ahora andan pegando carreritas, buscando gimnasios para tratar de perder los kilos que ganaron durante las pasadas navidades, los cuales se suben a toda velocidad, pero como cuesta quitárselos de encima, hay que tener mucha fuerza de voluntad y querer hacer las cosas, así que no Desmayen, que como decía el “Negro” Guillermo Luna, el triunfo es de los que no se rinden.

Muy bien cayó la visita del precandidato blanco Carlos Prosperi en ocasión de la visita del mismo en la procesión de nuestra Excelsa Patrona. Aun cuando no caminó, tuvo gestos de aprecio por parte de quienes pudieron tener acceso a saludarlo. Sobresalió su humildad y simpatía, y no esa parafernalia de algunos políticos que a veces desean aprovechar dicho acto de fé para sus intereses proselitistas; sin embargo, en esta oportunidad a la gran mayoría que andaban “pescueceando” para dejarse ver en los medios, muy poca gente se acercó a saludarlos, lo que evidencia una gran demostración de madurez política de los larenses, quienes en todo momento estuvieron pendientes de la procesión y de la Divina Pastora.

Por cierto que aseguran que recientemente se realizó en La Pochocha, la casa de AD en Barquisimeto, un CES extraordinario, el cual al parecer no fue presidido por la secretaría general, como es el deber ser, sino que la reunión la presidió, no sabemos a razón de qué el “Inefable”. Lo cierto es que el punto único de la agenda de esta reunión, era la expulsión del partido del periodista LEP, ex secretario de Profesionales y Técnicos de la organización, quien como todo ser humano, puede tener sus defectos, pero nadie puede negar que ha sido un militante fiel, luchador por los principios de la organización, decisión que ha causado un gran malestar entre los dirigentes de base, que pusieron a circular un audio por las redes, donde emplazan a exsecretarios generales de AD como al Cristóbal Colón de Duaca, José F. D´Apollo, Erkin Arcila y a Miguel Parra, para que fijen posición sobre esta decisión caprichosa del Inefable, quien le tiene ojeriza desde hace tiempo al colega periodista.

Sería interesante averiguar si es cierto, que una alta funcionaria del Ministerio de Educación, actualmente en ejercicio, supuestamente sería la propietaria de un total de una red de 25 bodegones en el estado Monagas, dicen que uno que acaba de comprar le costó US$ 400.000, de los cuales pagó la mayor parte y quedó debiendo un par de cuotas. Comentan que la gente que la recibió cuando llegó de Tucupita, con una mano delante y a otra detrás, acudieron a estos negocios para determinar si eran como las bodegas del pueblo, pero se encontraron que en estos negocios solo se venden exquisiteces en dólares, así que valdría la pena que el Fiscal General averiguara cuanto tienen de verdad estas denuncias, no hay que olvidar que pueblo chiquito infierno grandes y cuando el río suena es porque piedras trae.

A propósito qué será de la vida de la plataforma Unitaria de Palavecino? Ni hubo un encuentro con la ciudadanía, ni sabe a nada, porque parece no existir, la actual estructura encabezada por los representantes del perifoneador de Yaritagua pareciera haberle tenido miedo al cuero después que mataron al tigre. Se espera que la próxima directiva, sea menos virtual, y tenga iniciativas para compenetrarse más directamente con las comunidades, ya que en estos momentos lo que se requiere es hacer política, ya que de politiquería y demagogia, ya el país está cansado.

