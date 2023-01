NuevaEsparta | Docentes de Margarita toman el norte de la isla #27Ene

«Somos docentes no somos delincuentes», «Y no, y no, no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país». Con estas consignas nuevamente el sector educativo se hizo sentir en las calles de la isla de Margarita.

Después que el pasado lunes 23 los educadores también tuvieron una presencia contundente en la concentración por el Día de la restauración de la Democracia, cuando señalaron que se mantendrían en las calles hasta que sean atendidas sus exigencias, este viernes la masa magisterial se trasladó a la ciudad de Juangriego, al norte de la isla

«Porque son derechos constitucionales y reivindicaciones logradas. Porque somos profesionales y merecemos respeto. Porque formamos las generaciones de relevo y simplemente porque somos ciudadanos trabajadores insistimos en el llamado al gobierno para que escuche las necesidades y reflexione su política económica», es también parte del discurso público que siguen esgrimiendo los dirigentes sindicales y docentes en general como razón para exigir.

En la marcha por las calles de Juangriego, destacaron en esta ocasión su rechazo a la presión de las autoridades contra la exigencia que mantiene el magisterio y la masa laboral en general por un salario acorde a la realidad del país.

Esto porque en Nueva Esparta fue destituida la subdirectora de un escuela por expresar directamente su desacuerdo con la situación que arropa a los educadores, y otros tantos han denunciado llamados directos de intimidación por asistir a marchas.

Afirman que igualmente la agenda de protesta se mantendrá, aunque aspiran que en los próximos días surja alguna propuesta más factible que un bono eventual.

