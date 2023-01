AvanceIMP Docentes de Lara: Seguiremos en las calles hasta que nos firmen el contrato colectivo #27Ene

Este viernes 27 de enero docentes del estado Lara se concentraron nuevamente al oeste de Barquisimeto, por salarios justos y derechos laborales.

«Acá estamos no solamente el Circuito Francisco Tamayo sino también está el Circuito Luchadores de Ayacucho. Estamos nuevamente en las calles de Barquisimeto, ya tenemos 15 días en esta lucha gremial por el sueldo, HCM, servicios funerarios, el pago de las primas y cada uno de los derechos que nos han quitado día tras día», declaró a El Impulso.

«Damos tanto por este país, luchamos para que nuestros estudiantes tengan una educación de calidad y al gobierno no le importa que el maestro esté sufriendo», puntualizó.

Las declaraciones las emitió en la avenida La Salle con la avenida Corpahuaico de la capital larense, donde agregó: «El bloqueo lo tienen sobre nosotros. Mire como está el dólar del Banco Central de Venezuela. Están matando al pueblo y al docente de hambre. No estamos en las escuelas por culpa de la ministra que no cancela lo que debe, firme de una vez el contrato colectivo».

En este sentido, la dirigente gremial sentenció: «Seguiremos en las calles luchando hasta que se nos firme el contrato colectivo».

Cabe resaltar que este 27 de enero también un grupo de padres y representantes se concentró en los alrededores de El Obelisco, donde manifestaron su apoyo al gremio de educación.

«Salimos a apoyar a los docentes en su lucha porque no es posible que un sueldo mínimo esté en menos de 6 dólares. Yo no tengo como darle las tres comidas a mis hijos y mucho menos traerlos a la institución a pasar hambre y a que no tengan una buena educación porque con hambre no se aprende», afirmó Roselbi Torrealba, una de las asistentes a la protesta.