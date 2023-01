RETACITOS #29Ene

La posición de Amnistía Internacional en relación con la aprobación en la Asamblea Nacional 2020, del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, ha encendido las alarmas, no solamente a nivel nacional, sino en el ámbito internacional, por cuando todo el mundo está consciente que el único objetivo de este instrumento legal, es eliminar el funcionamiento de las ONGs y de todas las organizaciones que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos, amparados en esta normativa. Por supuesto, si existía alguna duda, la misma fue despejada por Diosdiablo, cuando declaró a los medios de comunicación, que existe una deuda con el pueblo venezolano en este sentido, porque las ONG han sido utilizadas para desestabilizar el país, no dependen del gobierno y deben ser reguladas. Informó que una investigación exhaustiva arrojó que en Venezuela funcionan 62 ONG y ninguna tiene fin social, sino político, lo que es un hecho contrario a las leyes de la República. De allí que Amnistia Internacional expuso: “El 24 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela dio el primer paso hacia la aprobación de un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela. Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Las medidas incluyen la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobernanza, y violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias. Llamamos a la Asamblea Nacional a que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y cese todos los ataques a la sociedad civil”, así que amanecerá y veremos.

Otro tema al que la mayoría los venezolanos no le ha prestado la menor atención, es a la intención manifiesta del régimen, de imponer en Venezuela un Estado Comunal, con lo cual estaría cavando la tumba de todas las instituciones de la democracia, tal como lo han expuesto en las discusiones que avanzan a paso de vencedores en la Asamblea Nacional del 2020. Se ha señalado en los medios de comunicación que aun cuando en ninguno de sus 350 artículos de la Constitución de 1999, prevé el llamado Poder Popular ni mucho menos menciona al Estado comunal, el Gobierno parece decidido a implantarlos, obviando que la mayoría de los venezolanos se opuso a estas figuras al rechazar el proyecto de reforma constitucional que el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó en 2007. Para vender su tesis se ha pretendido señalar que con este tipo de Estrado se pretende promover la democracia participativa, es decir, una mayor inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos, en realidad es un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre el ciudadano, especialmente los más vulnerables, y esto es lo que debe tener claro en estos momentos el pueblo venezolano, por cuanto tanto la normativa ya vigente en la materia desde hace varios años como la que está discutiendo la Asamblea Nacional oficialista en la actualidad, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista. Por lo tanto todos poderes del Estado (a nivel nacional Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral) están en teoría al servicio del Poder Popular y deben “gobernar obedeciéndole». Con el Poder Comunal los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen, aunque estén contemplados en la Constitución. Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende de un sistema nacional de justicia de paz”, así que “a ponerse alpargatas que lo que viene es joropo”como decía Luis Herrera.

La actitud que en estos momentos han asumido desde el alto gobierno, en arreciar la persecución de los dirigentes de oposición, justo y preciso cuando acaba de llegar el comisionado de la ONU, se debe a que tienen temor que la situación conflictiva que se está viviendo en el país se vuelva incontrolable, o que les tiene completamente sin cuidado las conclusiones a las que pueda llegar la comunidad internacional en tormo a sus actuaciones. En efecto, los medios de comunicación recogen que cuerpos de seguridad del Estado allanan las viviendas de la presidenta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legítima, Dinorah Figuera y Auristela Vásquez, respectivamente; mientras que se registra asimismo que funcionarios del CICPC y MP se llegaron hasta el domicilio del José G. Meza, jefe de Información de El Nacional Web, siendo trasladado a un lugar desconocido, por lo que la acción ha sido calificada como secuestro, además se informa que también citaron a 4 periodistas de este medio, lo que generó que el Editor Miguel Henrique Otero denuncie, desde el exilio una nueva arremetida contra este medio de comunicación; en tanto que se recuerda Fundaredes que el Estado no investiga el 98% de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Por supuesto que a nadie le ha causado sorpresa esta actuación del régimen, ya que hasta estos momentos, esta estrategia les ha dado muy buen resultado a la hora de amedrentar a la oposición; sin embargo, en esta oportunidad pareciera que ya el pueblo venezolano está llegando al llegadero y una vez que coja fuerza en la calle, se lleva por delante a cualquiera que se le atraviese, por eso es que han apelado a la represión y a las amenazas con los Colectivos.

Sería interesante averiguar es cierto que ya se concretó la negociación, mediante la cual el Gobierno venezolano le hizo entrega al gobierno de Irán, un área de tierras equivalente a 1 millón de hectáreas de territorio venezolano, información que se había venido manejando entre gallos y medianoche, tomando en consideración el fuerte rechazo que generó entre la población, porque que se sabía que lo que les entregarían, no sería ningún peladero ni rastrojo, sino que se trata de puro lomito. En efecto, el área seleccionada está en la Sierra Imataca del estado Bolívar, territorio donde hay cualquier cantidad de recursos minerales, incluyendo Uranio, Coltan, Oro, Diamantes, Cuarzo, Caliza, materia prima para el hierro, el 70% de la madera del país está e esta zona, así que anótenlo, a espaldas del pueblo, allí se desarrollara la colonia Iraní más importante del mundo, de allí supuestamente ya sacaron a toda la población minera que venía extrayendo minerales de manera artesanal en la región, con el agravante que no hay ningún beneficio para el Estado venezolano, no generan ni siquiera un empleo para los indígenas de la región, por el contrario, se convierten en obstáculos que hay que sacar de la zona a cualquier costo. Esta denuncia que está circulando con mucha timidez a través de las redes sociales, mediante la cual se reparte nuestro territorio a naciones extranjeras, simplemente porque al parecer han sido cómplices del Estado en muchos de los turbios negocios que se han hecho con el oro venezolano, y nuevamente vemos como el pueblo venezolano es esquilmado, sin que las organizaciones políticas de oposición hayan dicho esta boca es mía, no sabemos si por ignorancia o porque les han ofrecido participar en los beneficios que allí se obtengan en el mediano y largo plazo.

Año nuevo, vida nueva, lamentablemente esto no se cumplió para los habitantes de la Perla del Norte, a los cuales le prometieron recuperación del Brillo de la Perla, pero ahora es la llaman la Perla Negra. El Alcalde Julius para mejorar su imagen maquillo su gabinete sobre todo en la parte administrativa la cual es un desastre, saco a la directora de administración quien dejo una gran catástrofe con las contrataciones, se raspo los fondos a tercero, nada quedo en los depósitos de papel, tintas, productos y utensilios de limpieza y pare de contar dejo todo pelado, menos su bolsillos pues todos en el pueblo saben que llego a pie y se fue con carro y otros retoques personales que se realizó y mejoraron su apariencia física, solo la extrañan dos trabajadoras que era a quienes le transarían los regalos y salían a realizar compras con sus tarjetas; a esta fecha no ha realizado la entrega de su dirección y la nueva directora parece que está dispuesta a asumir las responsabilidades por la jefecita saliente, pues no ha presionada para que le hagan la entrega formal y de ley de la Dirección. Salió la jefa de la Oficina de Presupuesto, pero allí incorporo a la hija del famoso contratista de la obra llamada Paseo de la Cinta, quienes perdieron su carro por no tener dinero para pagar los suministros de la obra y cuando el alcalde logro darles parte del pago, quitaron fiado otro vehículo del cual fueron despojados en plena alcaldía por malas paga, imagínensela ahora administrando los fondos municipales. En la oficina de personal para mejorar la cosa coloco a una periodista, la cual no tiene ni una pequeña idea de sus funciones, pero se cuenta entre las que componen su grupo de consortes; así mismo a la mama de su hijo mayor el Presidente del Concejo Municipal, les fue entregada la Dirección de desarrollo social, para que controle y se auto ayude con las donaciones.

El desorden administrativo no para, pues es del dominio público y comunicacional que el burgomaestre al parecer, está haciendo la entrega de una finca que tiene 16 hectáreas de extensión e instalaciones de corrales, así como una romana, propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda ubicada en el eneal, donde tiene su sede el Puesto de la Guardia Nacional, a uno de sus amigos financista, quien ya ha asumido la colocación y reparación de las cercas, desmalezamiento y limpieza de los potreros, es decir ya se comporta como el dueño, pero ni los concejales, Contralora o Sindica municipal tiene información sobre cómo es la negociación, pues se dice que solo Julius sabe cómo es la cuestión, llegándose a rumorar dentro del pueblo que dizque le adelantaron 16 mil de los verdes, para que pueda ir cancelando las deudas que tiene del año pasado, lo cual ha generado una gran cola en la afuera de la sede de la Alcaldía, que no es para pagar el impuesto de vehículos como en años anteriores , sino de todos los deudores que aspiran a que algo los salpique que dijo Shakira. Siguiendo en esta sintonía claramente el negocio esta turbio, por lo que a los fines de poder parar tanta información y rumores que circulan en el pueblo al respecto, el alcalde llamo a la Sindico Procuradora a su despacho a los fines de que asumiera legalizar la situación, esto trajo como consecuencia que la abogada dijera, te estaba esperando en la bajadita y no la de Juanchito vía licua, pues de inmediato le expreso que a un año de su nombramiento y de parecer un jarrón chino, pues no la tomaban nunca en cuenta para nada, ahora si la iba a llamar para envolverla en cosas ilegales, para resolverle sus marramuncias, pues entonces que con ella no contara y que si querían el cargo estaba a la orden, pues ya eran muchas las irregularidades las cuales más tarde que temprano pueden generarle responsabilidades civiles, administrativas y penales en razón que su función principal es la defensa del patrimonio e interese del municipio, y partió vociferando a todo pulmón por los pasillos la propuesta deshonesta que le había realizado el alcalde y que hablaría con su cuñado el Baquiano, pues ella es la consorte de quien en otrora fuera jefe del transporte en la Lara. ¿Qué Talco?

Las expectativas que se crearon en el municipio Urdaneta del estado Lara, con la salida de ese personaje que estuvo al frente de la Alcaldía durante quince años, caso sobre el cual se espera la auditoría, el resultado de las investigaciones que determinen la responsabilidad del funcionario durante su gestión en la quiebra de la alcaldía y en el abandono que presenta el municipio, y la llegada del nuevo jefecito, no solamente no se cumplieron. En estos momentos, los vecinos están denunciando que la Alcaldía, presuntamente está pagando trabajos de obras públicas en el municipio, con maquinarias propiedad de la alcaldía, específicamente se habla de una máquina de Oruga D5 que dizque se entregó a un contratista a cambio de unas obras realizadas, lo que constituye un delito que se denomina peculado doloso, contemplado en la Ley Anticorrupción, en la Ley de Bienes Públicos Nacionales y en la propia Carta Magna, actuando de espaldas a la normativa legal vigente y de lo que es el manejo eficiente de los recursos y bienes públicos, de tal manera que si continúan con esta práctica se van a quedar hasta sin mobiliario de oficina. También se sigue denunciando la comisión del delito de flagrancia con el sobreprecio del gas doméstico, el cilindro de 10 kg es cobrado en Iribarren en 10 bolívares, según Gas Lara, pero en Urdaneta la misma bombona cuesta 45 bolívares, caso que público, notorio y comunicacional, se ha denunciado muchas veces, por cuanto se le está causando un daño a los consumidores y a la economía del municipio, sin que hasta ahora haya quien se atreva a ponerle el cascabel al gato.

Pero no es solo en Urdaneta donde existe situaciones de crisis, recientemente en la parroquia Anzoátegui del Municipio Moran, al parecer falleció una bebe de seis meses por desnutrición, en la zona se está viviendo una situación muy grave, debido a que las autoridades locales y municipales no están atendiendo en la forma adecuada y urgente, en que se deberían atender en coordinación con las autoridades regionales. Específicamente en cuanto a la asistencia de una población muy vulnerable que es la población infantil y a los abuelos de la tercera edad. Pero también en Iribarren tienen sus problemas, específicamente con la Casa del Abuelo que depende de la Alcaldía y en estos momentos presenta una situación de “cierre técnico”, debido a una situación crítica presupuestaria, que se ha aliviado cuando se llegó a un convenimiento con los trabajadores para que laboraran una semana si y la otra no, ya que no tenían capacidad para atenderlos en cuanto a la asistencia en el comedor que les daba la administración de la Casa del Abuelo, porque el salario que perciben no les alcanza, también les eliminan el servicio de transporte, por decisión de la administradora. Cuando el burgomaestre se entera, monta en cólera y dice a la jefecita que cómo es que no hay dinero, cuando se conoce de la compra de un apartamento, un teléfono de $1.600 y un carro último modelo, opulencia que no se compara con la crisis que vive la Casa del Abuelo. Entonces allí hay una muy seria contradicción, porque la Casa del Abuelo está a punto de declararse en quiebra, pero presuntamente sus administradores tienen apartamentos nuevos, carros último modelo y teléfonos de última generación, situación que deberá esclarecer el Cocosette con estas personas que son de su extrema confianza, pero que vistos los resultados, pareciera que abusaron de su buena fe, resultando los principales afectados los abuelos y los trabajadores de la institución, la parte más delgada de la cabuya.

C O R T I C O S

Comienza a moverse de nuevo el caso de los edificios de apartamentos y locales comerciales del Conjunto Residencial Plaza Mayor, en el este de Barquisimeto, caso que después de catorce años no ha sido posible que les entreguen las viviendas a los propietarios, algunos de los cuales casi los han pagado en su totalidad, conjunto que se ha venido deteriorando, ha estado a punto de ser invadido al menos en tres oportunidades, donde las autoridades han tenido que intervenir para desalojar a los ocupantes ilegales. Llega hasta nuestra mesa de redacción un acta del Ministerio Público, con fecha 19 de enero, remitida al Comandante de la Policía de Lara, solicitando su cooperación para la entrega de citaciones a 10 personas”, con el fin de que comparezcan ante esta sede fiscal para el día lunes 30 de enero del año 2023 a las 9:00 horas de la mañana. Boletas que se anexan al presente oficio. Solicitud que se hace en virtud de investigación adelantada por esta representación fiscal bajo MP-116578-2017. Si para la fecha de la citación estas personas, no se presentan, entonces se emitirán las correspondientes ordenes de privativas de libertad.

Denuncian en el marco de esta burbuja pretendiendo hacer ver que en Venezuela las cosas se han arreglado, que al parecer están trayendo desde Brasil azúcar refinada en sacos de 500 kilogramos, para ser presuntamente reenvasadas en el Central Pio Tamayo, de El Tocuyo y de esta manera hacer creer que estamos produciendo azúcar a través de la CWV, a quien le entregaran el central. En todo caso, nos informan que también están trayendo azúcar cruda para refinar, pero lo que causa “mucho ruido” es que se pretenda hacer creer que es azúcar de producción nacional. Por supuesto que este procedimiento no es nuevo y en Lara se viene aplicando con mucha frecuencia. Recordamos que un conocido amigo, hoy fallecido, era un gran importador de granos a nivel internacional, pero entonces traían el producto lo reembolsaron en la Zona Industrial de Baquisimeto y luego lo comercializaban como si fuera producción nacional, con el respaldo del Ministerio del ramo que de daba su aval. En todo caso, no sabemos quién se beneficia con este engaño, porque no venden el producto más barato en el anaquel, lo que pudiera beneficiar al consumidor final.

El Inquieto Anacobero asegura: «Imposible no reconocer el éxito de la apoteósica marcha del 23 de Enero en Barquisimeto. Se desarrolló en un gran ambiente cívico, donde mis colegas educadores, los representantes del sector salud, los dirigentes sociales, la sociedad civil, dirigentes políticos y mucho pueblo presente hastiado de tanta indolencia oficialista». «Se pudo observar incluso a bases chavistas que cansados de promesas incumplidas marcharon juntos y revueltos como todo un pueblo unido». «Observé muchos rostros decaídos donde la necesidad se dibujaba en su rostro. Me quedó grabada una frase de una señora llorosa caminando «sepa el gobierno que una cosa es protestar por falta de gasolina y otra es por hambre» «mire señor, en mi casa no tengo comida». «Que dolor tan grande». «Frase lapidaria». «Por otra parte me conseguí a unos compañeritos de la «AD-alacranizada». Nos saludamos cordialmente en la marcha y hablaban de que insistirían en recuperar «La Pochocha» a lo que un compañero de la «AD-Legítima» lo increpó preguntando…y para qué quieren la Pochocha? si reunidos todos ustedes caben en la «Covacha del Robespierre Autoguillotinado». Éso es mucho camisón pa petra, sentenció! Y de paso se supo que tanto (RS), como «otro dirigente nacional» fueron designados «comisionados» en Falcón y Zulia ya que estaban insoportables aquí en Lara.»

«Otro tema que se escuchó, pero en ésta ocasión fue en la Plaza «San Juan» y es que los «Amarillos» dicen que vienen con todo a cobrar. Que no será gratis el protagonismo que tuvo el Marquina respecto al cese del Itinerato y el desplazamiento de Guaidó de cara a las próximas elecciones. Que será él, el puntal de la lista. Que el tiempo del Inefable tendrá que esperar y decidir entre él ó la BellaSoo quien al parecer escogerá «la montaña»; sin embargo, lo cierto es que en torno a este caso aún hay mucha opacidad y muchos comentario, incluso corrió el rumor sobre la posibilidad de que el Inefable fuese designado Canciller del régimen, pero todo al parecer no fue más que un “globo de ensayo”. «De muy mal gusto el comentario que la «segunda de a bordo blanca» hizo en la marcha del 23-E cuando al ser consultada por otra dama sobre unos «tenis» nuevos que calzaba, a lo cual respondió que le habrían costado 100$. Muy mal ejemplo a mis colegas educadores que con total dignidad marcharon con sus zapatos rotos. Más imprudente y me muero. Puede indicar en que nómina oficial cobra la señora. Y después que no se quejen de las críticas que se hacen de los «manejos» de las «airtem». El tema es que creen que durarán toda la vida en ésos cargos.»

Exponen desde adentro que el colega LEP no ha sido execrado de AD, simplemente al parecer lo destituyeron del cargo como segundo de a bordo en la Secretaría de Profesionales y Técnicos de la organización, por eso es que ninguno de los exsecretario generales que emplazamos en esta sección para que fijaran posición sobre este caso, se pronunciaron. Con algunos que consultamos comentaron, si lo hubiesen expulsado del partido, si se justificaba al menos pedir una explicación a las autoridades partidistas. En todo caso, el colega va a tener que bajarle dos a sus comentarios en tormo al acontecer interno del partido, que es al parecer la razón por la que todo el mundo le saca el cuerpo y si te vi no me acuerdo.

Está generando gran preocupación la situación de división que parece existir en el movimiento sindical de Lara. En pie de lucha el Colegio de Profesores de Barquisimeto; el Colegio de Licenciados, Fetracinet, el Sindicato de Obreros Educacionales, tres o cuatro sindicatos afines a la UPEL y los representantes delas Cajas de Ahorro; mientras que en la acera de enfrente al parecer esta la Coalición Sindical, quienes no arrancaron el 9 y en estos últimos días en algunos liceos, escuelas y preescolares, están dando dos días de clases, boicoteando el origen y la continuidad que se había planteado originalmente. Por supuesto que ellos están felices con el acoso, las amenazas los expedientes de la LOPNA, el hecho de que van a mandar a dar clase a los muchachos del programa Chamba Juvenil. La mayoría del magisterio recomienda a los padres y representantes, que si quiere alcanzar los objetivos, no envíen los muchachos a las escuelas, de tal manera que Suma, Fenatev, Sutelara, Sinvemal, son los andan en posiciones divisionistas, comentándose tras bastidores que al parecer el gobierno les estaría ofreciendo prebendas.

Discriminación en la Alcaldía de Iribarren, donde al parecer existen dos tipos de jubilados, lo que jubiló la alcaldía y los que jubiló el Fondo de Jubilaciones, en diciembre a los jubilados del Fondo les dieron 4 meses de aguinaldos y a los jubilados de la

alcaldía, dos meses nada más, en una evidencia situación de discriminación, pero además se violenta lo establecido en la cláusula 63 de la Convención Colectiva, Pago a Pensionados, que reza: “El empleador conviene además, en otorgar a sus Pensionados y Jubilados una Bonificación de Fin de año, beneficio que se cancelara en las mismas condiciones que a los empleados activos”. ¿Y entonces?.



