Catacentro: El transporte de carga pesada comenzó con el pie izquierdo el año 2023 #31Ene

El sector de transporte de carga inició este año 2023 con el pie izquierdo, a raíz de los problemas con el servicio de combustible, advierte el presidente de la Cámara de Transporte del Centro (Catacentro), Tarek Bahsas.

Asimismo, admitió indicó que actualmente aun cuando hay disponibilidad de repuestos para las unidades, pero a muy elevados costos.

“Hay mayor oferta que demanda del servicio y eso hace que no sea ideal para el sector de carga pesada”, indicó Bahsas.

En este sentido, precisó que no todos los vehículos están operativos, por no haber suficiente demanda. Puntualizó que a pesar que el consumo interno ha mejorado, aún no llegan a los niveles que desearían para tener un sector de carga pesada “saludable”.

Peajes en Venezuela

Asegura que desde que se activaron los peajes en el país, se le genera al sector una nueva carga financiera, haciendo que la capacidad de respuesta disminuya un poco más (entre el ajuste del combustible y los demás problemas que se presentan).

“Todo lo hacemos a pulmón propio y lamentablemente a pulmón propio las cosas se hacen más difíciles que años anteriores”.

Destacó los objetivos de la cámara, entre ellos, buscar apoyo en el Estado para tener un sistema de carga efectivo; contar con líneas de crédito que los ayuden a operar; además, exonerar el pago de impuesto para los insumos y repuestos, sin embargo, no han obtenido respuestas sobre el tema, aseguró Bahsas en Fedecámaras Radio.