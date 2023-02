PulsoEmpresarial Confianza: base del liderazgo

La confianza se basa en la credibilidad y por esto existe un adagio que señala que: cuando se pierde la confianza se pierde todo, recuperar la confianza es un tanto complejo.

La confianza, la podemos definir como: la esperanza positiva de otra persona no se conducirá de forma oportunista, por medio de palabras, obras o decisiones. Esta definición implica dos elementos fundamentales como lo son: familiaridad y riesgo.

La expresión esperanza positiva de la definición anterior indica que existe conocimiento y familiaridad sobre la otra parte. La confianza es un proceso que se da en el tiempo y se basa en muestras relevantes pero limitadas de experiencia. Tarda en formarse; se fortalece gradualmente y se acumula. A cada persona se hace difícil, pero no imposible; confiar en alguien inmediatamente si no se conoce nada sobre esta persona. En caso de desconocer totalmente a la persona se opta por no confiar. Sin embargo, en la medida que conocemos a alguien y que relación madura, nos sentimos más seguros de nuestra capacidad de abrigar una esperanza positiva hacia la persona

La expresión de forma oportunista hace mención al riesgo inherente y la vulnerabilidad de cualquier relación de confianza. La confianza puede hacernos vulnerables, como por ejemplo cuando revelemos información intima o confiamos en la promesa de otra persona, esto es parte del riesgo. Por esto la confianza deja abierta la posibilidad de sufrir decepciones; es por esto, que la confianza no es correr riesgos, sino una disposición a correrlos. Por esto cuando alguien confía en otra persona se espera que no se aprovechen de la persona.

Existen cinco dimensiones claves que constituyen el concepto de confianza: integridad, competencia, congruencia, lealtad y franqueza.

Integridad: se refiere a la honestidad uy veracidad. De las cinco dimensiones esta es la más importante. Si una persona no genera una impresión de carácter moral y honestidad, las otras dimensiones carecen de sentido.

Competencia: abarca los conocimientos técnicos e interpersonales del individuo, es decir; está vinculado con las habilidades blandas y duras que la persona desarrolla. Es poco probable que confiemos en alguien al no sentir respeto por sus capacidades.

Congruencia: se relaciona con que tanto se puede depender de un individuo; que tan previsible y de buen juicio es al manejar una situación. La incongruencia entre palabras y actos reduce la confianza. Es importante que el discurso del líder este unido al de sus actos.

Lealtad: es la disposición de defender y dar la cara por otra persona. La confianza requiere que se cuente con alguien que no actuara de manera oportunista.Franqueza: no se puede generar confianza con alguien en una persona que no dice la verdad.

Msc. Julio Cesar Vargas

