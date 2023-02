VIDEO “Cada día denigran un poco más nuestra profesión”, educadores en Lara rechazan ley que permite a bachilleres dar clases en educación básica #13Feb

Luego que la semana pasada la Asamblea Nacional oficialista electa en 2020 aprobara en sesión ordinaria la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, que permite a bachilleres dar clases en educación básica en Venezuela, los trabajadores del sector educativo en Lara rechazaron este estatuto, señalando que cada día “buscan denigrar más” la labor de los educadores.

La profesora Carmen Freitez, quien ha estado presente en la lucha que han liderado los educadores en el estado Lara desde el pasado 9 de enero, resaltó la importancia de la preparación universitaria para ejercer la docencia, destacando que “los bachilleres no tienen la pedagogía ni tienen las herramientas necesarias para preparar a unos niños”.

“La educación va en decadencia, cada día peor. No puede ser que vamos a ser entonces pobres de educación”, advirtió.

A estos comentarios se le sumó el profesor de inglés José Mendoza, quien señaló que “esos muchachos no saben planificar, no saben conducir un grupo de 35 alumnos, no tienen pedagogía, espero que el gobierno recapacite ante todo esto”.

Denigrar la profesión del docente venezolano

Por su parte, la docente Yenny Peña agregó que con estas nuevas leyes la administración de Nicolás Maduro “denigra un poco más nuestra profesión docente ya que no solamente se trata de dar una clase, hay responsabilidades dentro de un salón, los niños son muy inquietos y a veces pueden causar conflictos de agresión. Yo quiero saber si un niño, porque aún son niños, puede manejar este tipo de situación”, cuestionó.

“Cada día ponen en poco más nuestra profesión, creen que cualquiera puede dar una clase. Cada día vamos de mal en peor”, sentenció la educadora.

Es importante mencionar que Jorge Rodríguez, funcionario de la administración de Maduro, destacó el pasado 9 de febrero que esta nueva Ley “profundiza la inclusión a través de la democracia participativa y protagónica dentro de las escuelas, para impulsar las vocerías que existen en las instituciones educativas, además legitimar los procesos de elección que se desarrollan en las aulas por votos democráticos”.

La AN 2020 aprobó en segunda discusión esta Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica en la que también incluyeron artículos que avalan la no discriminación, el enfoque de igualdad y la equidad de género, la corresponsabilidad, el interés general y el orden público, además de la libre asociación en el ámbito escolar.