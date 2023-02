COLUMNA Ajedrez para todos (3) #18Feb

Campeones por categorías en el ajedrez larense:

La actividad ajedrecística en el estado Lara en el año 2022 fue muy activa no obstante las limitaciones existentes por la situación socio económica del país y la aun no finalizada pandemia por COVID-19. En estas actividades tuvieron función organizativa la Asociación de Ajedrez del estado Lara, algunos clubs privados y la pasión e interés que tienen numerosos jóvenes por estudiar, competir y surgir en el ajedrez estadal y nacional. Aquí les presento los resultados en diferentes categorías, recibidos de la Sra. Ana Teresa:

1.Campeonato Nacional Juvenil sub-20: campeona la WCM Clara Isabel Peña G., 2. Campeonato Nacional categoría cadete: CM Richard Javier Singer R., 3. Campeonato Nacional Infantil: Sub-8: Julián Andrés Castro P., 4. Categoría Sub-10, campeón Eduardo García LaCruz, 5. Campeonato Nacional amateur 2100: Dilson Alejandro Peña D., con este triunfo logró el título de Experto Nacional (EN) en ajedrez, mientras que el Sub campeón amateur 2100 fue el EN Daniel Josè Ledezma B., y finalmente 6. el Subcampeón Amateur sub 1400 fue Jesús Adrián Franco G. Estos logros de los jóvenes ajedrecistas larenses indican que hay un futuro activo en el juego ciencia en el estado Lara y que estos jóvenes de continuar compitiendo y estudiando prometen tener éxitos a nivel nacional en este año 2023.

EL E.N. DILSON PEÑA ES EL CAMPEÒN DEL TORNEO BLITZ EN “START CHESS ACADEMY” DE CABUDARE:

El pasado 11 de febrero se realizó un torneo sabatino “blitz” (control de tiempo a 10 min, a “finish”, para cada jugador) en la recién inaugurada Start Chess Academy (SCA), Av. 2, entre calles 3 y 4, a media cuadra de iglesia “Corazón de Jesús” en Cabudare.

Participaron 20 ajedrecistas y luego de 9 disputadas rondas el EN Dilson Peña mostró de nuevo mostró su clase llevándose el campeonato y el premio al 1er lugar. El joven Gustavo Mendoza logró el sub campeonato, mientras que el EN Daniel Ledezma conquistó el 3er lugar. El premio para la categoría Senior lo obtuvo el amigo Elías Chávez. Desde “Ajedrez Para Todos” felicito a los campeones de este evento, así como también a todos los participantes. El próximo torneo sabatino en la SCA de Cabudare se realizará este 18 de febrero, están cordialmente invitados.

Les comento que el sábado 11/02/ asistí a conocer la SCA y su director y fundador Daniel Ledezma y demás directivos me dieron una cordial bienvenida, me permitieron dar un saludo a los ajedrecistas participantes con quienes me reencontré luego de vivir 4,5 años en Buenos Aires, Argentina, y me autorizaron a inaugurar este torneo blitz con el mensaje: “Juegan blancas y suerte a los participantes”.

ALBIN PLANINC (1944-2008): un Gran Maestro agresivo en el tablero:

Planinc fue un GM sloveno-yugoeslavo quien entre 1970 y 1990 mostró su gran capacidad creativa en el ataque ajedrecístico, logrando incluso partidas miniaturas contra reconocidos Grandes Maestros. En la olimpíada 21 realizada en Niza, Francia, el equipo de Venezuela le tocó enfrentar al poderoso equipo de Yugoeslavia y el match finalizó 2,5 a 1,5 puntos, ganaron los yugoeslavos, pero con gran esfuerzo porque sólo el GM Svetozar Gligoric pudo derrotar en el tablero 1 al venezolano Isidoro Cherem, mientras que las otras 3 partidas finalizaron en honrosas tablas: MN Anibal Gamboa vs GM Albin Planinc, MN Celso Sánchez vs GM Velimirovic, y MN Alberto Caro vs GM Bruno Parma. Como vemos el GM Planinc no pudo “miniaturizar” al recordado amigo MN Anibal Gamboa (QEPD), pero si a otros grandes como al mismísimo GM argentino Miguel Najdorf, partida que les presento en esta columna. Tristemente, luego de los años 90 el GM Planinc sufrió de depresión y trastornos mentales y finalizó sus últimos años en un sanatorio para enfermos mentales donde murió el 20/12/2008.

Blancas: GM Albin Planinc vs. Negras: GM Miguel Najdorf (Defensa siciliana)

Torneo de Week ann Zee (hoy llamado Tata Steel Chess), Holanda. 1973.

1.e4 c5, 2. Cf3 d6, 3. D4 cxd, 4. Cxd4 Cf6, 5. Cc3 a6 (Variante Najdorf). 6. Ag5! Cbd7, 7. f4 e6, 8. Df3 Ae7, 9. 0-0-0 Dc7, 10. Ad3 h6, 11. Dh3 Cc5, 12. The1 Tg8,13. e5 dxe, 14. fxe hxg5, 15. exf6 Axf6, 16. Cd5! ¡Al ataque! 16……Dd8, 17. Ah7 (para activar la torre en d1) 17….. Th8, 18. Cf5! g4, 19. Dg3 Rf8, 20. Cxf6! Abandonan negras! (si 20….Dxf6, 21.Dd6 jaque-Re8, 22. Cxg7 jaque y luego mate con Dd8). Quizás esta fue la derrota más corta recibida por el GM argentino Najdorf y contra su propia variante en la Defensa Siciliana.

Prof. Roy D. Meléndez (Experto Nacional y coach en ajedrez)